Üniversite öğrencileri borsa dünyasına BISTLAB ile merhaba diyor

Ankara'da bir üniversite bünyesindeki alanındaki ilk ve tek laboratuvar olan BISTLAB ile AYBÜ İşletme Fakültesi öğrencileri sanal ortamda Borsa'da yapılan işlemleri risksiz bir şekilde uygulayabiliyorlar.

AYBÜ İşletme Fakültesi Dekanı Yüksel Akay ÜNVAN, BISTLAB'da İşletme Fakültesi öğrencilerinin finansal okur-yazarlığını güçlendirmeyi, tasarruf ve yatırım bilinci yüksek öğrenciler yetiştirmeyi amaçladıklarını belirtti. BISTLAB sayesinde öğrencilerin uygulama yönünün kuvvetlendiğini söyleyerek, kamu, özel sektör, yurtiçi ve yurtdışı kariyer yapmak için doğru adreslerden bir tanesinin AYBÜ İşletme Fakültesi olduğunu vurguladı. AYBÜ İşletme Fakültesi hakkında da memurlar.net'e bilgiler veren Yüksel Akay ÜNVAN, kamu üniversitesi olan AYBÜ'de 100 İngilizce eğitim verildiğini ve İşletme Fakültesi bünyesinde İşletme, Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik, Yönetim Bilişim Sistemleri, Finans ve Bankacılık bölümleri bulunduğu açıkladı.

Dekan Unvan, yaptığı açıklamada "Öğrencilerimizin sevdiği işi yapmalarını istiyor ve sevdikleri işi yapmaları için gayret gösteriyoruz. Eğitim hayatları boyunca ve sonrasında yurtdışı eğitim ve kariyer fırsatları sunan bir üniversiteyiz. Öğrencilerimizin %15'nin yabancı olması üniversitemize kültürel ve bilimsel zenginlik katıyor. Gerek eğitim kalitesi ile gerekse de ulusal ve uluslararası projelerle her geçen gün çıtayı yükseltiyoruz. Bu anlamda kamu ve özel sektörü, güçlü bir akademik kadroya ve donanımlı bölümlere sahip fakültemizle işbirliğine davet ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

