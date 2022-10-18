Başkent Kültür Yolu Festivali'nde tezhip sergisi açıldı

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sanat ve Tasarım Bölümü Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Yüksek Lisans öğrencisi Geleneksel Türk Süsleme sanatlarından Tezhip sanatçısı ve aynı zamanda AYBÜ Yüksek Lisans öğrencisi Fatma KÖSE 1-23 Ekim tarihleri arasından T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Başkent Kültür Yolu Festivali kapsamında kişisel sergi açmak için davet edildi.

Festival kapsamında kişisel sergi açmak için davet edilen sanatçı 36 eser ile iki gün boyunca Ankara ve çevre illerden gelen sanat severleri Tezhip sanatı ile buluşturdu. Geleneksel Türk süsleme sanatı olan Tezhip eserlerini sanat severler büyük bir beğeni ile takip etti.

Sanatçı sergi ile ilgili "Sergiyi serbest konulu kişisel eserler ile açtım. Festivali organize edenlerin daveti üzerine hali hazırda bitmiş olan 36 eseri sanat severlerle buluşturmaya karar verdim. Sergide yer alan eserlerin bir kısmı Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sanat ve Tasarım bölümünde Yüksek lisansta aldığım İslami Geometrik Desen Tasarımı ve Anadolu Selçuklu Geometrik Kompozisyonları dersinde üretilmiştir." açıklamalarında bulundu.

Kültür ve Turizm Bakanlığının organizasyonunda gerçekleşen festivalde binlerce yıllık geçmişin izinde oluşmuş zengin kültürel mirasıyla, çok sayıda medeniyete ev sahipliği yapmış bir başkent olan Ankara, 1 - 23 Ekim tarihleri arasında, bu yıl ikincisi düzenlenen Başkent Kültür Yolu Festivali'ne ev sahipliği yapıyor. Festival boyunca gerçekleşecek konserlere, sergilere, söyleşilere, spor müsabakalarına ve atölyelere tüm sanatseverleri bekliyor.