Bakan yardımcısı kurucusu olduğu okuldaki görevinden istifa etmedi

Eski Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Bakan olarak göreve başladığında kurucusu olduğu Özel Maya Koleji yönetimi başta olmak üzere tüm hisselerini devir etmişti.

Ancak, 26 Temmuz 2022 tarihinde Milli Eğitim Bakan yardımcılığına atanan Osman Sezgin'in Kalem Vakfı okullarındaki görevi devam etmektedir.

Bakan Yardımcısı Osman Sezginin meb.gov.tr adresinde yayınlanan özgeçmişinde "2000 yılında Kalem Vakfı Okullarını kurmuştur ve burada özgün eğitim programları geliştirerek eğitim danışmanlığı görevini yürütmektedir. Kalem Akademi ve Kalem Öğretmen Yetiştirme Enstitüsü Başkanlığı, Kalem Vakfı Yayınları ve TR Dizin gibi ulusal ve prestijli uluslararası dizinler tarafından taranan Kalem Uluslararası Eğitim ve İnsan Bilimleri Dergisi kurucu yayın yönetmenliğini yapmaktadır.1995 yılından bu yana Türk Gençlik Vakfı başkanlığı ve 2000 yılında kurduğu Kalem Vakfı başkanlığı görevlerine devam etmektedir. Evli ve üç çocuk babasıdır." ifadeleri yer almaktadır.

Kalem Vakfının kurduğu Kalem Vakfı Okulların web sitesi olan ttps://www.kalemvakfi.org.tr/hakkimizda/okul-yonetimi adresinde Bakan Yardımcısı Osman Sezgin kurucu ve danışman olarak gösterilmektedir.

Bir kamu personelinin, özel şirketlere ortaklığı kanunen mümkün olmakla birlikte, etik olarak bu görevleri yürütmesi uygun değildir. Bakan Yardımcısı Sezgin'in etik olarak bu okuldaki görevi bırakması gerekmektedir. Bakan yardımcılarında olduğu gibi, Devlet memurlarının da, 657 sayılı Kanunun 28. maddesine göre şirketlere ortak olması mümkün olmakla birlikte, ortak olduğu şirketin görev alanıyla ilgili olmaması gerekmektedir. Yani Tarım Bakanlığında tohumculuk dairesindeki bir mühendisin bir tohum şirketine, bir vergi müfettişinin mali işlerle ilgili bir danışmanlık şirketine, bir öğretmenin dershane, öğretmen sitesi veya kitap çıkaran bir şirkete ortak olmaması gerekmektedir.

https://www.kalemvakfi.org.tr/hakkimizda/okul-yonetimi