2022-İSG/2 Sınavı başvuruları alınmaya başlandı
İSG: İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı başvuruları alınmaya başlandı
İSG: İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı
DUYURU
(26 Ekim 2022)
2022-İSG/2 Sınavı Başvurularının Alınması
2022 İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı (2022-İSG/2), 11 Aralık 2022 tarihinde uygulanacaktır.
Sınav başvuruları, 26 Ekim - 02 Kasım 2022 tarihleri arasında yapılacaktır.
Adaylar, başvurularını elektronik ortamda, ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 10.00'dan itibaren https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan yapabilecektir.
Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2022-İSG/2 Kılavuzu'nda yer almaktadır. Adaylar, kılavuza aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir. Sınava başvuracak adayların kılavuzu dikkatle incelemesi gerekmektedir.
Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız