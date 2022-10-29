TOGG ne zaman satışa çıkacak, fiyatı ne kadar olacak?

Togg'un seri üretiminin gerçekleştirileceği Gemlik Kampüsü'nün açılış töreni yapıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, törende yaptığı konuşmada, "Togg, ülkemizin güçlü yarınları için bu ortak hayali kurmanın tadını hepimize yaşatan projenin adıdır. Seri üretim bandından indirip, sizlerin huzuruna çıkardığımız bu ilk araçla 60 yıllık hayalin gerçeğe dönüşüne şahitlik ediyoruz." dedi.

Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü

"Şimdi Togg Avrupa'nın yollarına bütün bu modelleriyle girdiği zaman ciddi manada tutuşacaklar. Ne diyecekler? 'Çılgın Türkler geliyor.' diyecekler."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Siz 'Fabrika kurulmuyor' diye ortalıkta dolaşanlara itibar etmeyin. Bugün Türk sanayicisi fabrika kuracak arsa bulabilmek için birbiriyle yarışıyor." ifadelerini kullandı.

Erdoğan'dan Togg paylaşımı: Tekerine taş değmesin Togg

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yerli ve milli otomobil TOGG'un test sürüşünü gerçekleştirdiği anları ve "Yolun açık olsun, tekerine taş değmesin Togg..." mesajını paylaştı.

Togg logolu montlar giyen Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, sonrasında Togg aracını test etti. Test sürüşüne ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımda, "Yolun açık olsun, tekerine taş değmesin Togg..." mesajına yer verdi.