MEB, tereddüte düşülen 8 soruyu cevaplandırdı

Kayıtlı olmadığı sağlık ocağına gitti, doktor ve hemşirelere saldırdı
Kayıtlı olmadığı sağlık ocağına gitti, doktor ve hemşirelere saldırdı
118 öğrenci zehirlendi, Milli Eğitim Müdürü açıklama yaptı
118 öğrenci zehirlendi, Milli Eğitim Müdürü açıklama yaptı
Benzine ve LPG'ye zam geldi
Benzine ve LPG'ye zam geldi
Ekonomiye ilişkin 'torba' kanun teklifi TBMM'de yasalaştı
Ekonomiye ilişkin 'torba' kanun teklifi TBMM'de yasalaştı
Ekimde fiyatı en fazla artan ve azalan ürünler
Ekimde fiyatı en fazla artan ve azalan ürünler
Hastaya eziyet eden sağlık çalışanları 3'er yıl meslekten men edildi
Hastaya eziyet eden sağlık çalışanları 3'er yıl meslekten men edildi
Bakan Özer açıkladı: 'Okul terki uyarı sistemi' geliyor
Bakan Özer açıkladı: 'Okul terki uyarı sistemi' geliyor
KoopBakkal Projesi, 6 ilde 250 noktada başlıyor
KoopBakkal Projesi, 6 ilde 250 noktada başlıyor
İstanbul Valiliğinden İmamoğlu'na yönelik suikast iddiası açıklaması
İstanbul Valiliğinden İmamoğlu'na yönelik suikast iddiası açıklaması
2023 yılı vergi, harç ve ceza ücretleri belli oldu
2023 yılı vergi, harç ve ceza ücretleri belli oldu
Karayolları Genel Müdür Yardımcısı Metin Aytekin hayatını kaybetti
Karayolları Genel Müdür Yardımcısı Metin Aytekin hayatını kaybetti
Orta gelirliye konut projesi yolda
Orta gelirliye konut projesi yolda
Zimmetine para geçiren adliye yazı işleri müdürü tutuklandı
Zimmetine para geçiren adliye yazı işleri müdürü tutuklandı
Anayasa değişikliğine diğer partiler ne düşünüyor? Bozdağ açıkladı
Anayasa değişikliğine diğer partiler ne düşünüyor? Bozdağ açıkladı
İşverenlerden EYT açıklaması
İşverenlerden EYT açıklaması
İstanbul'da doğal gaz faturaları taksitle ödenebilecek
İstanbul'da doğal gaz faturaları taksitle ödenebilecek
Yeni düzenleme sonrası yalan haberin yasal durumu
Yeni düzenleme sonrası yalan haberin yasal durumu
Meclis'te torba teklif mesaisi: KYK faizleri siliniyor
Meclis'te torba teklif mesaisi: KYK faizleri siliniyor
Otomobilin inşaat alanına düşmesi sonucu 4 kişi öldü
Otomobilin inşaat alanına düşmesi sonucu 4 kişi öldü
Yargıya yeni yol haritası: Hedef sürenin kapsamı genişletilecek
Yargıya yeni yol haritası: Hedef sürenin kapsamı genişletilecek
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 40 uzman yardımcısı alacak
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 40 uzman yardımcısı alacak
Karadeniz'den yeni 110 milyar metreküplük rezerv
Karadeniz'den yeni 110 milyar metreküplük rezerv
Marketlerin terazi hilesi! Gram gram soyguna devam
Marketlerin terazi hilesi! Gram gram soyguna devam
TOKİ'nin arsa ve iş yeri başvuru süresi uzatıldı
TOKİ'nin arsa ve iş yeri başvuru süresi uzatıldı
Emniyet ve Jandarma'dan Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusu
Emniyet ve Jandarma'dan Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusu
Bakan Yanık'tan 'aylık ve promosyonlarda usulsüzlük' açıklaması
Bakan Yanık'tan 'aylık ve promosyonlarda usulsüzlük' açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Faizi tek haneye çekiyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Faizi tek haneye çekiyoruz
FED faizi 14 yılın en yüksek seviyesine çıkardı
FED faizi 14 yılın en yüksek seviyesine çıkardı
Ekonomiye ilişkin 'torba' kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda
Ekonomiye ilişkin 'torba' kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda
'Vali, Cumhur İttifakı üyelerine müfettiş gönderdi' iddialarına açıklama
'Vali, Cumhur İttifakı üyelerine müfettiş gönderdi' iddialarına açıklama
Ana sayfaÖğretmen Araştırma Dosyaları

MEB, tereddüte düşülen 8 soruyu cevaplandırdı

Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü 05.09.2022 tarih ve 56682234 sayılı yazılarıyla, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde açılan mesleki eğitim merkezi programının uygulanmasında tereddüte düşülen hususlarda 7 soruyu ve Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü 07.10.2022 tarih ve 60278409 sayılı görüş yazısı ile bir soruyu cevaplandırdı.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 04 Kasım 2022 00:10, Son Güncelleme : 01 Kasım 2022 10:13
Yazdır
MEB, tereddüte düşülen 8 soruyu cevaplandırdı

Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde açılan mesleki eğitim merkezi programının uygulanmasında tereddüte düşülen hususlarda 7 soruyu cevaplandırdığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünün 05.09.2022 tarih ve 56682234 sayılı yazılarında aşağıdaki açıklamalara yer verdi;

P MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ PROGRAMININ UYGULANMASINDA TEREDDÜTE DÜŞÜLEN HUSUSLAR

1- Mesleki Eğitim Merkezi Çerçeve Programında bulunan diploma fark derslerinin Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 8'inci maddesi kapsamında değerlendirilip değerlendirilemeyeceği, öğretmenlerin ders ve ek ders görevi saatleri dışında olmak üzere 10 saat ek ders görevi verilmesinin uygun olup olmayacağı, derslerin hafta içi, hafta sonu, gündüz veya gece olmasının bu durumu etkileyip etkilemeyeceği hususu ile ilgili olarak;

2- Mesleki Eğitim Merkezi Çerçeve Programında bulunan mesleki eğitim derslerinin Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 8'inci maddesi kapsamında değerlendirilip değerlendirilemeyeceği, öğretmenlerin ders ve ek ders görevi saatleri dışında olmak üzere 10 saat ek ders görevi verilmesinin uygun olup olmayacağı, derslerin hafta içi, hafta sonu, gündüz veya gece olmasının bu durumu etkileyip etkilemeyeceği hususu ile ilgili olarak;

3- Hafta sonu veya mesai saatleri dışında yapılan mesleki eğitim merkezi programına ait dersler için gece ücreti mi yoksa normal ders ücreti mi ödeneceği, diploma fark dersi ya da mesleki eğitim programına ait ders olmasının bu durumu etkileyip etkilemeyeceği hususu ile ilgili olarak;

Bakanlığımıza bağlı mesleki ve teknik Anadolu liselerinde açılan mesleki eğitim merkezi programı (diploma fark dersleri de bu kapsamda bulunmaktadır.) ile ilgili olarak bir örneği de Valiliğinize gönderilen Milli Eğitim Bakanlığı'nın (Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü) 03.08.2022 tarihli ve 54622844 sayılı yazısı ile tüm Valiliklere gerekli açıklama yapılmıştır. Gerekli değerlendirmenin buna göre yapılması gerekmektedir.

İşte o yazı;

4-Mesleki eğitim merkezi programı öğrencileri koordinatörlük görev süresi mesleki ve teknik Anadolu liselerinden farklı olması sebebiyle koordinatörlük görevi karşılığı verilecek ek ders görevi için, öğrencilerinden hem mesleki eğitim merkezi hem mesleki ve teknik Anadolu lisesi öğrencileri olması durumunda öğretmenlere ek ders ücretinin nasıl ödeneceği hususları ile ilgili olarak;

Bakanlığımız Personel Genel Müdürlüğünün dağıtımlı olarak Genel Müdürlüğümüze ve İstanbul Valiliğine gönderdiği Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü 01.02.2022 tarih ve 42468240 yazısında;

"Bilindiği gibi Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 15'inci maddesinde; "(1) İşletmelerde meslek eğitimi yapılan okul ve kurumlarda görevli yönetici ve öğretmenlerin öğrenci, çırak ve aday çırakların işyerindeki uygulamalı eğitimini izlemek, programa uygunluğunu ve sistemin iş yerindeki işlerliğini sağlamak, mesleki rehberlikte bulunmak üzere yaptıkları bu görevler ek ders görevi sayılır.

(2) Bu dersler, ders dağıtım çizelgelerinde "işletmelerde meslek eğitimi" adıyla gösterilir ve işletmelerin okul ve kuruma uzaklığı, öğrenci, çırak ve aday çırak sayısı gibi kıstaslar esas alınarak okul ve kurum müdürlüğünce hazırlanacak ve milli eğitim müdürlüğünce onaylanacak programlara göre haftada;

a) Mesleki eğitim merkezlerinde;

1) Büyükşehir belediyesi sınırları içindeki ilçelerde 24 saati,

2) Diğer il ve ilçelerde 18 saati,

b) Diğer okul ve kurumlarda;

1) Büyükşehir belediyesi sınırları içindeki ilçelerde 20 saati,

2) Diğer il ve ilçelerde 16 saati,

KAPAT [X]

geçmemek üzere okutabilecekleri azami ek ders saatleri kapsamında verilir..." hükmüne yer verilmiştir.

Bu çerçevede söz konusu okulda görev yapan atölye ve laboratuvar öğretmenlerinden aynı okulun mesleki eğitim merkezi programı uygulanan bölümünde öğrenim gören öğrencilerin işletmelerde meslek eğitimi uygulamalarında görevlendirilenlere, haftada okutabilecekleri azami ek ders saatleri kapsamında olmak üzere büyükşehir belediyesi sınırları içindeki ilçelerde haftada 24 saate, diğer il ve ilçelerde ise haftada 18 saate kadar ek ders görevi verilmesinin mümkün bulunduğu değerlendirilmektedir." açıklaması yer almıştır.

İşte o yazı;

5- MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ PROGRAMINDA DERS YÜKÜ OLUŞTURULMASI İLE İLGİLİ OLARAK,

Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmeliğinin 22'nci maddesinin ikinci fıkrasında; "Mesleki eğitim merkezi programında alan/dal derslerine ilişkin ders yükü hesaplanırken şubeler gruplara bölünmez ve bir şubedeki öğrenci sayısının birinci fıkranın (ç) bendinde belirtilen grup oluşturma sayısının altında olması durumunda işletmelerde meslek eğitimi dersi dışındaki alan/dal dersleri ders yükü hesabına dahil edilmez. İşletmelerde meslek eğitimi ders yükü hesaplanırken meslek alanındaki tüm sınıf seviyelerinde kayıtlı toplam çırak sayısı;

a) 10-41 çırağa kadar 1,

b) 41-81 çırağa kadar 2,

c) 81-121 çırağa kadar 3,

ç) 121-161 çırağa kadar 4,

d) 161-201 çırağa kadar 5,

e) 201-241 çırağa kadar 6,

f) 241-281 çırağa kadar 7,

g) 281-321 çırağa kadar 8,

ğ) 321-361 çırağa kadar 9,

h) 361-401 çırağa kadar 10,

ı) 401-441 çırağa kadar 11,

i) 441 ve daha fazla çırak için 12,

Olacak şekilde gruplandırılır. İşletmelerde meslek eğitimi ders yükü çerçeve öğretim programında yer alan işletmelerde meslek eğitimi ders saati ile grup sayısının çarpımı sonucu bulunur." hükmü ile Üçüncü fıkrasında; "Mesleki eğitim merkezi programında alanın toplam ders yükü, işletmelerde meslek eğitimi ders yüküne meslek alanında okutulan haftalık alan/dal ders saatleri eklenerek bulunur." hükmü bulunmaktadır.

Mesleki eğitim merkezi programında kayıtlı aynı meslek alanında yeterli sayıda öğrenci olmadığı için grup oluşturulamadığı durumlarda o alan için ders yükü oluşturulmaması, ancak, genel bilgi dersleri tüm alanlar için ortak olduğundan hareketle bu dersler için sınıf seviyesinde kayıtlı öğrenci sayısı dikkate alınarak şube oluşturulması ve gerekli değerlendirmenin buna göre yapılması gerekmektedir.

6- Mesleki ve teknik Anadolu liselerinde açılan mesleki eğitim merkezi programına öğrenci kaydında üst yaş sınırı olmadığından bahisle mesleki eğitim merkezi programına kayıtlı, mühendislerin, ressamların, müzisyenlerin vs. öğrenci olabileceği göz önüne alındığında; bunların okul, ilçe, il ve ülke bazında yapılan sosyal, kültürel, sportif ve bilimsel yarışmalara katılıp katılamayacağı hususu ile ilgili olarak;

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin "Sosyal etkinlikler" başlığı altındaki 18 inci maddesinde "(1) Öğrenci kulüp faaliyetleri, topluma hizmet etkinlikleri, geziler, törenler ile diğer bilimsel, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif etkinlikler öğretmen, öğrenci, veli ve ilgili çevrenin katılımıyla okulda ya da okul müdürlüğünce belirlenen, eğitim ve öğretimin amaçlarına uygun mekanlarda yapılır. Ancak etkinlikler sırasında öğrencilerin her türlü zararlı alışkanlıklar, olumsuz davranışlar ve aşırılıklardan korunması, israftan kaçınılması için okul yönetimince öğretmenler ve velilerle iş birliği yapılarak gerekli tedbirler alınır. ... (3) Mesleki eğitim merkezi öğrencilerinin, işletmede mesleki eğitim gördükleri günlerde yapılan sosyal etkinliklere katılabilmeleri için işletmelerle işbirliği yapılır." hükmü yer almaktadır.

Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliğinin 1 inci maddesinde de "Bu Yönetmeliğin amacı; her tür ve seviyedeki resmi ve özel örgün ve hayat boyu öğrenme kurumlarında; öğretim programlarının yanında öğrenci ve kursiyerlerde öz güven ve sorumluluk duygusu geliştirmeye, yeni ilgi alanları oluşturmaya, milli, manevi, ahlaki, insani ve kültürel değerleri kazandırmaya yönelik bilimsel, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif alanlarda öğrenci kulübü ve toplum hizmeti kapsamındaki sosyal etkinlikler ile kamu kurum ve kuruluşları, uluslararası kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşları tarafından eğitim kurumlarında yapılacak sosyal etkinliklerin usul ve esaslarını düzenlemektir." hükmü ile aynı Yönetmeliğin 2 nci maddesinde "Bu Yönetmelik; her tür ve seviyedeki resmi ve özel örgün ve hayat boyu öğrenme kurumlarında; öğretim programlarının yanında bilimsel, sosyal, kültürel, sanatsal, sportif alanlarda öğrenci kulübü ve toplum hizmeti kapsamındaki sosyal etkinlikler ile kamu kurum ve kuruluşları, uluslararası kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşları tarafından eğitim kurumlarında yapılacak sosyal etkinliklere ait usul ve esasları kapsar." hükmü yer almaktadır.

Buna göre mesleki eğitim merkezi programlarına kayıtlı öğrencilerin diğer örgün ortaöğretim kurumu öğrencilerine yönelik yapılması planlanan sosyal, kültürel, sportif ve bilimsel yarışmalara katılımları ile ilgili olarak; Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği ve Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği ile Milli Eğitim Bakanlığı Sosyal Etkinlik İzinleri Yönergesi ve ilgili diğer mevzuat hükümleri doğrultusunda Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin "Kayıt şartları" başlığı altındaki 21 inci maddesi ile "Kayıt işlemleri" başlığı altındaki 22 nci maddesine göre diğer örgün ortaöğretim kurumlarına kayıt ve/veya nakil-geçiş şartlarını taşıyanların katılmaları uygun görülmektedir.

Ayrıca; mesleki eğitim merkezine kayıtlı öğrencilerin yaş, mezuniyet durumları ile profesyonel olarak sürdürdükleri iş/meslekleri de dikkate alınarak sosyal, kültürel, sportif ve bilimsel yarışmaların düzenlenmesinin de uygun olacağı değerlendirilmektedir.

7- "KOORDİNATÖRLÜK GÖREVİ 40 DAKİKA ÜZERİNDEN Mİ, 60 DAKİKA ÜZERİNDEN Mİ DEĞERLENDİRİLİR?" Sorusu ile ilgili olarak;

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin 9'uncu maddesinin üçüncü fıkrasında; "Mesleki ve teknik ortaöğretim programlarında bir ders saati, mesleki alan uygulamalarına ilişkin derslerin eğitiminin okul/kurumun atölye ve laboratuvarlarında yapılması halinde 40 dakika, işletmelerde yapılması durumunda ise 60 dakikadır. Okulda veya işletmede yapılan staj süresi 60 dakika üzerinden değerlendirilir." hükmü getirilmiştir.

8-: Kaynaştırma Öğrencilerinin Durumu Hakkında Görüş Talebi ile ilgili olarak;

Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü 07.10.2022 tarih ve 60278409 sayılı görüş yazısında; "Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünün 29.08.2022 tarihli ve E-90757378-210.04-56150334 sayılı Makam Onayı ve eki Kılavuz hükümleri çerçevesinde kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla öğrenimlerine devam eden öğrencilerin Atölye, Laboratuvar ve İşletmelerde Beceri Eğitim Dersleri ile ilgili yapılması gereken iş ve işlemler hakkında Kılavuzda; "Tam zamanlı kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla öğrenimlerine devam eden özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler de dahil olmak üzere sağlık durumunun yerleştirildiği alanın öğrenimine elverişli olmadığı sonradan tespit edilen öğrencilerden programın özelliğine göre sağlık/sağlık kurulu raporu istenebilir. İstenen raporu temin edemeyen öğrenciler en geç 9 uncu sınıf birinci dönemin sonuna kadar durumlarına uygun başka meslek alanlarına yönlendirilecektir." ifadesinin yer aldığı bilgilerinizdir.

Mesleki ve teknik ortaöğretim kuramlarında işletmelerde mesleki eğitim ile okuldaki eğitim bir bütün olarak değerlendirildiğinden söz konusu öğrencilerin sağlık durumlarına uygun diğer alanlardan birinde eğitimlerine devam etmeleri gerekmektedir." açıklamasında bulunmuştur.

İşte o görüş yazısı;

Ahmet KANDEMİR

Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız
Evde ve hastanede eğitim, uzaktan canlı ders olarak yapılabilir mi?
Evde ve hastanede eğitim, uzaktan canlı ders olarak yapılabilir mi?
MEB'den çok önemli norm kadro güncelleme duyurusu
MEB'den çok önemli norm kadro güncelleme duyurusu
MEB, Zam ve Tazminat Cetvellerini yayımladı
MEB, Zam ve Tazminat Cetvellerini yayımladı
Öğretmen havuzunda başvuru varken, okul yöneticilerine DYK görevi verilir mi?
Öğretmen havuzunda başvuru varken, okul yöneticilerine DYK görevi verilir mi?
Müdür yardımcılarına meslekle ilgili çalışma dönemi, yaz tatili ve ara tatillerde nöbet görevine bağlı olarak ek ders ücreti ödenir mi?
Müdür yardımcılarına meslekle ilgili çalışma dönemi, yaz tatili ve ara tatillerde nöbet görevine bağlı olarak ek ders ücreti ödenir mi?
Aylıksız izne ayrılan öğretmene öğretim yılına hazırlık ödeneği ödenir mi?
Aylıksız izne ayrılan öğretmene öğretim yılına hazırlık ödeneği ödenir mi?

Bu Habere Tepkiniz

MEB, tereddüte düşülen 8 soruyu cevaplandırdı

MEB, tereddüte düşülen 8 soruyu cevaplandırdı

Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü 05.09.2022 tarih ve 56682234 sayılı yazılarıyla, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde açılan mesleki eğitim merkezi programının uygulanmasında tereddüte düşülen hususlarda 7 soruyu ve Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü 07.10.2022 tarih ve 60278409 sayılı görüş yazısı ile bir soruyu cevaplandırdı.
4 aylık enflasyon verilerine göre, memurlar için enflasyon farkı oluştu mu?

4 aylık enflasyon verilerine göre, memurlar için enflasyon farkı oluştu mu?

TÜİK, Ekim ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Açıklanan rakamlara göre, 4 aylık enflasyon rakamı, toplu sözleşme zammını geçti.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
KPSS ön lisans sonuçları açıklandı

KPSS ön lisans sonuçları açıklandı

KPSS ön lisans sonuçları açıklandı
Ekim ayı enflasyon rakamları açıklandı

Ekim ayı enflasyon rakamları açıklandı

TUİK Ekim ayına ait enflasyon verilerini açıkladı. Enflasyon ekimde aylık bazda yüzde 3,54 artarken yıllık bazda yüzde 85,51 oldu
Evde ve hastanede eğitim, uzaktan canlı ders olarak yapılabilir mi?

Evde ve hastanede eğitim, uzaktan canlı ders olarak yapılabilir mi?

Milli Eğitim Bakanlığı evde ve hastanede eğitimin uzaktan canlı ders olarak yapılıp yapılamayacağı konusunda açıklama yaptı.
MEB'den çok önemli norm kadro güncelleme duyurusu

MEB'den çok önemli norm kadro güncelleme duyurusu

Milli Eğitim Bakanlığı Ekim ayında girişleri yapılan norm kadroları onayladığını duyurdu. Aynı zamanda 31.10.2022- 02.11.2022 tarihleri arasında hatalı yapılan veya düzeltilmek istenen norm kadrolar için tekrardan güncelleme yapılabileceğini ilgilere bildirdi.
Acil Durum ve Afet Yönetimi mezunlarına başvuru şansı verilmeli

Acil Durum ve Afet Yönetimi mezunlarına başvuru şansı verilmeli

Ankara Üniversitesi tarafından Acil Durum ve Afet Yönetimi programında ilan edilen kadroya ilgili alan mezunları başvuramıyor!
Başka Üniversitede doktora yapmak araştırma görevlisi için ilişik kesme sonucu doğurur mu?

Başka Üniversitede doktora yapmak araştırma görevlisi için ilişik kesme sonucu doğurur mu?

Danıştay Sekizinci Dairesi, 50-d statüsünde görev yapmakta olan araştırma görevlisinin başka bir üniversitede doktora yapmasının önünde yasal engel olmadığı gerekçesiyle ilişiğinin kesilmesini hukuka aykırı buldu.
MEB, Zam ve Tazminat Cetvellerini yayımladı

MEB, Zam ve Tazminat Cetvellerini yayımladı

İş Güçlüğü, İş Riski, Temininde Güçlük Ve Mali Sorumluluk Zamları, Özel Hizmet Tazminatı Ve Diğer Tazminatları İçeren Zam ve Tazminat Cetvelleri
YÖK'ten spor bilimleri alanıyla ilgili önemli karar

YÖK'ten spor bilimleri alanıyla ilgili önemli karar

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı spor bilimleri alanındaki bölümlerde uygulamalı eğitimin önünü açtı!
Çanakkale Belediyesi 5 zabıta memuru ve 9 itfaiye eri alacak

Çanakkale Belediyesi 5 zabıta memuru ve 9 itfaiye eri alacak

Çanakkale Belediyesi 5 zabıta memuru ve 9 itfaiye eri alacak. Son başvuru tarihi 9 Aralık 2022.
Hırsızından polise: 'Sizin yüzünüzden aileme hasret kalmıştım'

Hırsızından polise: 'Sizin yüzünüzden aileme hasret kalmıştım'

Adana'nın Seyhan ilçesinde iş arama bahanesi ile gittiği konfeksiyon atölyelerinin önünden 11 motosiklet çaldığı belirlenen Hüseyin Ö. (20), saklandığı barakada yakalandı. Gözaltına alınıp, tutuklanan Hüseyin Ö. ifadesinde, "Yakalanma korkusu ile evimde kalamıyordum. Sizin yüzünüzden 1 aydır aileme hasret kalmıştım" dedi.
Memura elektronik tebligatla ilgili Danıştay'dan önemli karar

Memura elektronik tebligatla ilgili Danıştay'dan önemli karar

Danıştay Sekizinci Dairesi, yurtdışında bulunan öğretim elemanının görevden çekilmiş sayıldığına dair kararın e-posta yoluyla kendisine tebliğ edilmesinin ilgili mevzuata aykırı olduğu gerekçesiyle davaya konu işlemin iptaline karar verdi!
2023 yılı trafik cezası ücretleri belli oldu

2023 yılı trafik cezası ücretleri belli oldu

Ekim ayı enflasyon oranının açıklanmasıyla beraber Yeniden Değerleme Oranı belli oldu. YDO oranı yüzde 122,93 olarak gerçekleşti. Trafik cezaları da bu oran seviyesinde artacak.