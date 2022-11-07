Sağlık Bakanı Koca'da Sivas'taki trafik kazasına ilişkin açıklama
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 2 kişinin yaşamını yitirdiği Sivas Gürün'deki trafik kazasında yaralanan 43 kişinin tedavilerinin hastanelerde devam ettiğini bildirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Kasım 2022 16:08, Son Güncelleme : 07 Kasım 2022 16:09
Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Otobüs devrilmesi sonucu 2 vatandaşımızın ölümüne yol açan Sivas Gürün'deki trafik kazasında yaralanan 43 kişinin tedavileri kaldırıldıkları hastanelerde devam etmektedir. Vefat edenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.Sivas'ta otobüs devrildi, 2 kişi öldü, 20 kişi yaralandı Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız