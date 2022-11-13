YÖK'ten 2023 yılı akademik kadro işlemleri için önemli yazı!

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından üniversitelere gönderilen yazıda; 2023 yılında akademik kadro işlemlerinin yıllık bir plan çerçevesinde yürütüleceğini, üniversitelerin sadece iki istisnai kural dışında bu planın dışına çıkamayacağı konusunda devlet üniversitelerine yazı gönderdi.

Buna göre; üniversiteler, akademik birimin öğretim elemanı sayısında düşüş yaşanması ile araştırma ve geliştirme, tasarım ve yenilik projeleri ile ulusal stratejik değere sahip bilimsel çalışmalar için istihdam edilmesi planlanan öğretim elemanı kadro talepleri haricinde 2023 yılında planlamaları haricinde kadro talep edemeyecektir.

