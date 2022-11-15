Bağ-Kur statüsünden emekli doktor, açıktan memur olduğunda sosyal güvenlik statüsü değişir mi?

Bursa'da sahte içkiden zehirlenme şüphesiyle ölenlerin sayısı 3'e yükseldi
Bursa'da sahte içkiden zehirlenme şüphesiyle ölenlerin sayısı 3'e yükseldi
Sigortam.net'ten Kaskonu Al, 150 Shell Smart Puan Kazan
Sigortam.net'ten Kaskonu Al, 150 Shell Smart Puan Kazan
Sponsorlu İçerik
Bahçeli'den saldırı açıklaması: Sözde müttefiklere diz çökmeyeceğiz
Bahçeli'den saldırı açıklaması: Sözde müttefiklere diz çökmeyeceğiz
Bozdoağ, saldırıya ilişkin gözaltı sayısının 50'ye yükseldiğini bildirdi
Bozdoağ, saldırıya ilişkin gözaltı sayısının 50'ye yükseldiğini bildirdi
Burs ve öğrenim kredisi başvuruları başladı
Burs ve öğrenim kredisi başvuruları başladı
Nebati'den asgari ücret açıklaması: Çalışanların lehine adımlar geliyor
Nebati'den asgari ücret açıklaması: Çalışanların lehine adımlar geliyor
50 ilde nitelikli dolandırıcılık operasyonu: 264 gözaltı kararı
50 ilde nitelikli dolandırıcılık operasyonu: 264 gözaltı kararı
Erdoğan, Liderler Zirvesi'nde Suudi Arabistan Veliaht Prensi ile görüştü
Erdoğan, Liderler Zirvesi'nde Suudi Arabistan Veliaht Prensi ile görüştü
Yeni yapılandırma yolda: Çiftçi kredileri, prim ve vergi borçları masada
Yeni yapılandırma yolda: Çiftçi kredileri, prim ve vergi borçları masada
Eğitim ABD'den talimat PKK'dan
Eğitim ABD'den talimat PKK'dan
MASAK'tan FTX.com açıklaması: İnceleme başlatıldı
MASAK'tan FTX.com açıklaması: İnceleme başlatıldı
O ilde ekmeğe dördüncü kez fiyat güncellemesi
O ilde ekmeğe dördüncü kez fiyat güncellemesi
Bakan Özer: Öğretmenlerimizin koşullarını iyileştirmek için çırpınıyoruz
Bakan Özer: Öğretmenlerimizin koşullarını iyileştirmek için çırpınıyoruz
Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantı tarihleri belli oldu
Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantı tarihleri belli oldu
TOKİ arsa ve iş yeri başvurularında son gün yarın
TOKİ arsa ve iş yeri başvurularında son gün yarın
Beyoğlu'ndaki bombalı saldırıya ilişkin gözaltı sayısı 48'e yükseldi
Beyoğlu'ndaki bombalı saldırıya ilişkin gözaltı sayısı 48'e yükseldi
Motorine 1,56 TL indirim yapıldı
Motorine 1,56 TL indirim yapıldı
Futbol maçında kavga eden öğretmenlere soruşturma
Futbol maçında kavga eden öğretmenlere soruşturma
Eli kanlı terör örgütü PKK'nın geçmişi sivil katliamlarla dolu
Eli kanlı terör örgütü PKK'nın geçmişi sivil katliamlarla dolu
İstanbul'daki saldırıda yeni detay: Koca rolündeki şüpheli aranıyor
İstanbul'daki saldırıda yeni detay: Koca rolündeki şüpheli aranıyor
Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı giriş belgeleri erişime açıldı
Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı giriş belgeleri erişime açıldı
Beyoğlu'ndaki saldırıda kullanılan patlayıcının TNT olduğu tespit edildi.
Beyoğlu'ndaki saldırıda kullanılan patlayıcının TNT olduğu tespit edildi.
Soylu: ABD'nin taziye dilemesini kabul etmiyoruz
Soylu: ABD'nin taziye dilemesini kabul etmiyoruz
Bombacı teröristin ilk ifadesi ortaya çıktı
Bombacı teröristin ilk ifadesi ortaya çıktı
Altının gram fiyatı 1.054 lira seviyesinden işlem görüyor
Altının gram fiyatı 1.054 lira seviyesinden işlem görüyor
Kadın bombacının yakalanma anı videosu!
Kadın bombacının yakalanma anı videosu!
Tapu ve Kadastro 426 sözleşmeli personel alınacak
Tapu ve Kadastro 426 sözleşmeli personel alınacak
EYT'de yaş şartı kalktı! İşte eksik primi olanlara emeklilik yöntemi
EYT'de yaş şartı kalktı! İşte eksik primi olanlara emeklilik yöntemi
'Tayyip Bey'in karşısına çıkaracak aday bulsalardı on defa çıkarırlardı'
'Tayyip Bey'in karşısına çıkaracak aday bulsalardı on defa çıkarırlardı'
Bakan Yanık: Hain saldırıda çalışma arkadaşımız ve kızını kaybettik
Bakan Yanık: Hain saldırıda çalışma arkadaşımız ve kızını kaybettik
Advertisement
Ana sayfaÖzel Konular Emeklilik

Bağ-Kur statüsünden emekli doktor, açıktan memur olduğunda sosyal güvenlik statüsü değişir mi?

1 Ekim 2008 öncesi çalışmaya başlamış olanlar hakkında hizmet bütünleşmesine ve aylık bağlanması şartlarında mülga kanun hükümleri uygulanır.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 15 Kasım 2022 00:08, Son Güncelleme : 14 Kasım 2022 11:09
Yazdır
Bağ-Kur statüsünden emekli doktor, açıktan memur olduğunda sosyal güvenlik statüsü değişir mi?

Soru : 55 yaşında Bağ kur emeklisiyim Bağ kur emekli maaşı alıyorum. Geçmişte 14,5 sene devlet hastanelerinde doktor olarak çalıştım 5 ay önce Bağ kur' dan emekli oldum. Şu an dışardan atama ile Uzman Tabip olarak Sağlık Bakanlığı'na bir devlet hastanesinde tekrar memuriyete başlayacağım. -Uzman tabip olarak devlet hastanesinde 3,5 sene üstü çalışırsam Emekli Sandığı'ndan emekli olabilir miyim?

-Benim bu koşullarda Bağ kur Emekli maaşımın kesilip memuriyete geçeceğim hususunda SGK' ya dilekçe vermem gerekiyor mu?

Detaylar:

Sosyal güvenlik kapsamında emekli veya yaşlılık aylığı alanlardan kamu işyerlerinde göreve başlayanların almakta oldukları bu aylıkları kesilmektedir.

2005 yılından itibaren yürürlükte olan 5335 sayılı Kanun Madde 30 hükmü gereği,

Cumhurbaşkanı tarafından atanan veya görevlendirilenler, Türkiye Büyük Millet Meclisince yapılan seçimler sonucunda görev verilenler ile yükseköğretim kurumlarının öğretim üyeliklerine ve Sağlık Bakanlığının tabip ve uzman tabip kadrolarına yapılacak atamalar hariç olmak üzere, herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı alanlar, genel bütçeye dahil dairelerin, katma bütçeli idarelerin, döner sermayelerin, kefalet sandıklarının, sosyal güvenlik kurumlarının ve bütçeden yardım alan kuruluşların kadrolarına açıktan atanmaları mümkün olmamaktadır.

Ayrıca, herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı alanlar bu aylıkları kesilmeksizin; genel bütçeye dahil daireler, katma bütçeli idareler, döner sermayeler, fonlar, belediyeler, il özel idareleri, belediyeler ve il özel idareleri tarafından kurulan birlik ve işletmeler, sosyal güvenlik kurumları, bütçeden yardım alan kuruluşlar ile özel kanunla kurulmuş diğer kamu kurum, kurul, üst kurul ve kuruluşları, kamu iktisadi teşebbüsleri ve bunların bağlı ortaklıkları ile müessese ve işletmelerinde ve sermayesinin %50'sinden fazlası kamuya ait olan diğer ortaklıklarda herhangi bir kadro, pozisyon veya görevde çalıştırılamamakta ve görev yapamamaktadırlar.

2008 yılı Ekim ayından önce memurluğa başlamış olanlar (yedek subay, vekil öğretmenlik vb. gibi memurluktan sayılan hizmetleri olanlar dahil) hakkında 5434 sayılı Kanun, bu tarihten sonra ilk defa memurluğa başlamış olanlar hakkında ise 5510 sayılı Kanun hükümleri uygulanır.

Genel olarak erkek memurların azami çalışabilecekleri yaş 65 yaşını doldurdukları tarih olmakta ve bu tarihten önce de emeklilik hakkını kazanmaları 25 yıl hizmet + Tabi olunan yaş şartı ile mümkün olabilmektedir.

Ancak, bu şartın istisnaları da bulunmaktadır. 25 yıldan az hizmetten emeklilik durumunda istisna olarak 5434'e tabi kadın veya erkek memur için 15 yıl hizmetlerinin olması + 61 yaşını da doldurmuş olmaları kaydıyla istekleri üzerine emekli olabilme imkanları da vardır.

Farklı statülerden emekli olanlar için iki aylık alması için kişilerin mutlaka 2008 yılı Ekim ayından önce memurluk/memurluk statüsünde sayılan hizmetleri olması gerekmektedir.

Yani 2008 yılı Ekim ayından önce memurluk hizmeti ve memurluk hizmetinden sayılan yedek subaylık, vekil öğretmenlik gibi hizmetleri olanlar hakkında 5434 sayılı Kanun, 1479 sayılı Kanun, 2829 sayılı Kanun hükümlerinin uygulanması gerektiğini değerlendirdiğimizden, esnaf statüsünden emekli olup emekli olduktan sonra memurluk statüsüne atananların esnaf emekli aylıkları kesilir, memurluktan ayrıldıktan sonra esnaf emekli aylığı yeniden ödenir ve memurluk statüsündeki hizmetleri aylık bağlanmasını mümkün kıldığında ise memurluk statüsünden ayrıca bir aylık bağlanması gerektiğini değerlendirmekteyiz.

Bu durumda olanlar için sonuç bağlamında, memur statüsünden emekli olmaya hak kazanıldığında müracaat ederek aylık bağlanma talebinde bulunulabilir veya azami çalışabilecekleri yaş haddinden zorunlu emeklilik beklenebilir ve hem esnaf statüsündeki emekli aylığını ve hem de hizmet ve yaş olarak hak kazanılmış olması kaydıyla memur statüsünden aylık bağlanabileceğini değerlendirmekteyiz.

Ayrı bir açıklama olarak da; kişiler şayet Bağ - Kur statüsündeki yaşlılık aylıklarını yine Bağ-Kur statüsünde kayıtlı bir işe başladıklarında ve bu durumunu da Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirmek suretiyle kestirip daha sonra Uzman Doktor olarak memurluğa başladıktan sonra, memurluk statüsünde en az 3 yıl 6 ay veya daha fazla çalışmaları halinde tek bir statüden yani memurluk statüsünden emekli aylığının bağlanabileceğini değerlendirmekteyiz. Yani bu durumda son 7 yıl hizmet kuralı uygulanacağını söyleyebiliriz.

Şayet, Bağ - Kur statüsündeki aylıklarını kestirmeden memur statüsüne atanırsa esnaf statüsündeki emekli aylığı 5335 sayılı Kanun hükmü uyarınca yine kesilir, ancak bu durumda memurluktan ayrıldığında hizmet bütünleşmesi yapılmaz, her statü ayrı değerlendirilir. Esnaf statüsündeki aylığı yeniden ödenir, memur statüsündeki hizmet süresi ve yaşı uygun olursa hem Bağ-Kur hem de memur statüsünden ayrı ayrı 2 aylık alınabileceğini değerlendirmekteyiz.

Sonuç bağlamında durumunuzu değerlendirmemiz:

1 Ekim 2008 öncesi memurluk hizmetinizin olması nedeniyle hakkınızda hem 5434, hem 1479, hem de 2829 sayılı hizmet bütünleşmesini sağlayan kanun hükümlerinin uygulanması gerektiğini,

5335 sayılı Kanun Madde 30 hükmü gereği Bağ- Kur emeklisi olsanız da açıktan doktor olarak kamuya atanabileceğinizi (bu konuda ilgili kurumla irtibata geçmenizi tavsiye edebiliriz),

Açıktan atama yapılmadan önce Esnaf emeklisi aylığınızı kestirmeniz halinde doktor olarak en az 3 yıl 6 ay veya daha fazla görev yapmanız halinde 5434 sayılı Kanuna göre hizmet + yaş koşullarını yerine getirmeniz şartıyla tek bir statüden yani memurluk statüsünden emekli olabileceğinizi,

Memurluk statüsünden emekli olduğunuzda doktorlar için verilen ilave ödemeden emeklilikte yararlanabileceğinizi,

Bağ-KUR statüsündeki emekli aylığınızı kestirmeden doktor olarak atamanızın yapılması halinde ise yine Bağ-KUR emekli aylığınızın kesilmesi gerektiğini, doktor olarak en az 15 yıl hizmet ve 61 yaşınızı tamamlamanız halinde ikinci bir aylık olarak memurluk statüsünden aylığınızın ödenmesi gerektiğini ve ilave ödemeden de yararlanmanız gerektiğini,

Değerlendirmekteyiz.

Yine de tavsiyemiz, bu konuyu SGK na yazılı olarak müracaat edip bilgi almanızı söyleyebiliriz.

Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız
5510'a tabi engelli memur doğum borçlanması yaptığında emekli olabilir mi?
5510'a tabi engelli memur doğum borçlanması yaptığında emekli olabilir mi?
Memurlar ücretsiz izinde iken emeklilik talebinde bulunabilir mi?
Memurlar ücretsiz izinde iken emeklilik talebinde bulunabilir mi?
5510'a tabi engelli memur 'malullük' nedeniyle emekli olabilir mi?
5510'a tabi engelli memur 'malullük' nedeniyle emekli olabilir mi?
Yaş haddinden emekli olmanın avantajı var mıdır?
Yaş haddinden emekli olmanın avantajı var mıdır?
Tekniker, Mühendislik Fakültesini bitirirse ek göstergesi değişir mi?
Tekniker, Mühendislik Fakültesini bitirirse ek göstergesi değişir mi?
Kurumlar, memuru malul olarak emekliye zorlayabilir mi?
Kurumlar, memuru malul olarak emekliye zorlayabilir mi?

Bu Habere Tepkiniz

1 saat olarak okutulan rehberlik dersine ek ders ödenir mi?

1 saat olarak okutulan rehberlik dersine ek ders ödenir mi?

Milli Eğitim Bakanlığı, özel eğitim öğretmenlerince haftada 1 saat olarak okutulan rehberlik dersinin, bu dersi okutan öğretmenlerin aylık ve ek ders ücreti karşılığı okuttukları haftalık ders saatlerinin hesabında dikkate alınıp alınamayacağına ilişkin görüş yazısı yayımladı.
Bağ-Kur statüsünden emekli doktor, açıktan memur olduğunda sosyal güvenlik statüsü değişir mi?

Bağ-Kur statüsünden emekli doktor, açıktan memur olduğunda sosyal güvenlik statüsü değişir mi?

1 Ekim 2008 öncesi çalışmaya başlamış olanlar hakkında hizmet bütünleşmesine ve aylık bağlanması şartlarında mülga kanun hükümleri uygulanır.
Her ayın 15'de memurlara özel %15 ekstra indirim

Her ayın 15'de memurlara özel %15 ekstra indirim

https://www.kitapsec.com/Konu/Memurlara-Ozel-15-indirim.html
MEB, Uzman Öğretmenlik Sınavını Erteleyebilir mi?

MEB, Uzman Öğretmenlik Sınavını Erteleyebilir mi?

Daha önce de belirttiğimiz gibi sınavı iptal ederek sınavsız bir sistemle uzman öğretmenlik hakkında yararlandırma yetkisi MEB'de değil. Bu yetki TBMM'de. Fakat sınav tarihini ve süreci belirleme yetkisi MEB'de.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Limited şirket müdürü olan okul müdürüne verilen ceza hukuka uygun bulundu

Limited şirket müdürü olan okul müdürüne verilen ceza hukuka uygun bulundu

Danıştay 12. Dairesi, ortaokul müdürü olarak görev yapan davacının, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125. maddesinin birinci fıkrasının (D) bendinin (h) alt bendi uyarınca bir yıl süre ile kademe ilerlemesinin durdurulması cezasıyla cezalandırılmasına ilişkin işlemi hukuka uygun bulan ilk derece mahkemesi kararını onadı.
Konuşmaları 'sırnaşık' olan memurun atılması hukuka uygun mu?

Konuşmaları 'sırnaşık' olan memurun atılması hukuka uygun mu?

Danıştay 12. Dairesi, Müdürlüğünde takip memuru olarak görev yapan davacının, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125. maddesinin birinci fıkrasının (E) bendinin (g) alt bendi uyarınca Devlet memurluğundan çıkarma cezasıyla cezalandırılmasına ilişkin TRT Genel Müdürlüğü Yüksek Disiplin Kurulunun kararını hukuka uygun buldu.
Anayasa Mahkemesi uzman öğretmenlik kararında gecikmemeli!

Anayasa Mahkemesi uzman öğretmenlik kararında gecikmemeli!

Öğretmenlerin beklentisi Baş ya da Uzman öğretmen olmak yönünde değil, bu unvanlar olmadan da ek ödemeyi alabilmek yönündedir. Bunun yapılması da pekala mümkündür.
Covid 19 nedeniyle verilen izin süresi sıhhi izin süresinden sayılır mı?

Covid 19 nedeniyle verilen izin süresi sıhhi izin süresinden sayılır mı?

Sıhhi izin süresi hastalık nedeniyle kullanılan toplam hizmet sürelerini belirtir ve kanser hastalığı durumunda 36 ay toplamı sonucunda iyileşemeyen memur malulen emekliye sevk edilir.
Bu kadarda olmaz! Öğretim görevlisi ilanına tez konusu yazıldı

Bu kadarda olmaz! Öğretim görevlisi ilanına tez konusu yazıldı

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğretim görevlisi düzeyinde ilan ettiği bir kadroya başvuracak adayın tez konusunu yazdı!
5510'a tabi engelli memur doğum borçlanması yaptığında emekli olabilir mi?

5510'a tabi engelli memur doğum borçlanması yaptığında emekli olabilir mi?

Memurluk öncesinde ancak işçiliğe başladıktan sonra doğum nedeniyle yapılan borçlanmalar işçi statüsünde değerlendirilir ve sadece hizmet süresini artırır, sigortalılık süresinin başlangıcını etkilemez. 2 yıl veya 4 yıl sürenin bir kısmı da borçlanılabilir.
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi 38 memur alacak

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi 38 memur alacak

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi 38 memur alacak. Son başvuru tarihi 30 Aralık 2022.
Patlamada ölen öğretmenin öğrencilerine yazdığı son mesajı ortaya çıktı

Patlamada ölen öğretmenin öğrencilerine yazdığı son mesajı ortaya çıktı

Patlamada hayatını kaybeden öğretmen Arzu Özsoy öğrencilerine yazdığı son mesajı ortaya çıktı
Konya Büyükşehir Belediyesi 144 memur alacak

Konya Büyükşehir Belediyesi 144 memur alacak

Konya Büyükşehir Belediyesi 144 memur alacak. Son başvuru tarihi 23 Aralık 2022.
Dikkatinizi test edin

Dikkatinizi test edin

İşte dikkatinizi test edeceğiniz o fotoğraflar.