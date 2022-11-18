Muğla 4,1'le ikinci kez sallandı
Muğla'nın Datça ilçesinde saat 20:14'te 4,1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Depremin çevre illerde de hissedildiği öğrenildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Kasım 2022 21:03, Son Güncelleme : 18 Kasım 2022 23:38
Sabah saatlerinde Ula'da meydana gelen 4.1 şiddetindeki depremin ardından akşam saatlerinde de Datça ilçesi saat 20:14'te 4,'lik depremle sallandı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akdeniz'de, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Saat 20.14'teki deprem, 6,03 kilometre derinde kaydedildi.
Depremin merkez üssünün Datça'ya 233,63 kilometre uzaklıkta olduğu belirlendi.Muğla'da 4 büyüklüğünde deprem Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız