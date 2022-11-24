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Üniversite, kişiye özel şartı düzeltti!

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, haberimiz üzerine kişiye özel şartla ilan edilen öğretim görevlisi kadrosunda düzeltmeye gitti!

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 24 Kasım 2022 09:34, Son Güncelleme : 24 Kasım 2022 09:35
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Üniversite, kişiye özel şartı düzeltti!

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, haberimiz üzerine kişiye özel şartla ilan edilen öğretim görevlisi kadrosunda düzeltmeye gitti!

"Bu Kadarda Olmaz! Öğretim Görevlisi İlanına Tez Konusu Yazıldı" başlığıyla yayımladığımız 14 Kasım 2022 tarihli yazımızda, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi tarafından 10 Kasım 2022 tarihli Resmi Gazete'de ilan edilen Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölümü Çocuk Gelişimi Programında ilan edilen öğretim görevlisi kadrosunda aranan "Okul öncesi öğretmenliği lisans mezunu olmak. Çocuk gelişimi ve eğitimi alanında yüksek lisans yapmış ve aynı alanda doktora yapıyor olmak. Yükseköğretim kurumlarında alanında en az 5 yıl ders verme deneyimine sahip olmak. Çocuklarda empatik eğilim ve ahlaki yargı ve yaşam doyumu konularında akademik çalışma yapmış olmak" şartının doğrudan bir adayı tarif ettiğini, ilgili ilanda yer verilen akademik çalışmanın YÖKTEZ'de tek bir ismi karşılık geldiğini ve bu ilanın iptal ya da düzeltilmesi gerektiğini ifade etmiştik.

İlgili üniversite başvuruların bittiği son gün itibarıyla söz konusu kadroda yer verilen "Çocuklarda empatik eğilim ve ahlaki yargı ve yaşam doyumu konularında akademik çalışma yapmış olmak." şartını ilanda kaldırmış ve düzeltme metnini Resmi Gazete'de yayımlamıştır.

Ancak, bu düzeltme işlemi başvuruların son günü itibarıyla yapıldığı için ilk ilanda yer verilen çalışma şartından dolayı başvurusu engellenen adaylara müracaat imkanı verilmesi amacıyla başvuru tarihlerinde de güncelleme yapılması gerekmektedir.

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