Emekli olan hemşire, yeniden göreve dönebilir mi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan Şanlıurfa'da gençlerle buluştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan Şanlıurfa'da gençlerle buluştu
Faizsiz 10.000 TL Fırsatını Kaçırmayın!
Faizsiz 10.000 TL Fırsatını Kaçırmayın!
Sponsorlu İçerik
FETÖ'den ihraç askerler yurt dışına kaçarken yakalandı
FETÖ'den ihraç askerler yurt dışına kaçarken yakalandı
Başörtüsü teklifi imzaya açıldı
Başörtüsü teklifi imzaya açıldı
Bakan Özer: Dersliklerin yüzde 90'ı etkileşimli tahta ile buluşacak
Bakan Özer: Dersliklerin yüzde 90'ı etkileşimli tahta ile buluşacak
Asgari ücret görüşmeleri öncesi işçi kesiminin gözü enflasyonda
Asgari ücret görüşmeleri öncesi işçi kesiminin gözü enflasyonda
Yargıtay'dan ev sahibi ve kiracıları ilgilendiren emsal karar
Yargıtay'dan ev sahibi ve kiracıları ilgilendiren emsal karar
Borsaya yatırımcı ilgisi rekorlarla devam ediyor
Borsaya yatırımcı ilgisi rekorlarla devam ediyor
Togg'un satışı yaklaştıkça SUV tercihi artıyor
Togg'un satışı yaklaştıkça SUV tercihi artıyor
TBMM'nin gündeminde bu hafta neler olacak?
TBMM'nin gündeminde bu hafta neler olacak?
Yargıtaydan, sıfır aracın değişim isteminde bilirkişi raporu kriteri
Yargıtaydan, sıfır aracın değişim isteminde bilirkişi raporu kriteri
Kendi hesabına okuyan yabancı öğrenciler mağdur olacak
Kendi hesabına okuyan yabancı öğrenciler mağdur olacak
MASAK başkanı atanarak gitti
MASAK başkanı atanarak gitti
Maaşlar enflasyon kadar artmaz
Maaşlar enflasyon kadar artmaz
AK Partili vekil yanlış ilaçla ölümden dönmüştü: İşte o doktorun FETÖ sicili
AK Partili vekil yanlış ilaçla ölümden dönmüştü: İşte o doktorun FETÖ sicili
Hazine altın doldu: Bir yılda 150 ton arttı
Hazine altın doldu: Bir yılda 150 ton arttı
Asgaride denge olsun: Maaş artsın işimiz devam etsin
Asgaride denge olsun: Maaş artsın işimiz devam etsin
'Efsane indirimler' mercek altında
'Efsane indirimler' mercek altında
Erdoğan: İstanbul'a 2 bin 125 yeni taksi kararı isabetli bir karar oldu
Erdoğan: İstanbul'a 2 bin 125 yeni taksi kararı isabetli bir karar oldu
Meteoroloji'den kar uyarısı
Meteoroloji'den kar uyarısı
Motorine önce zam geldi, şimdi indirim geliyor
Motorine önce zam geldi, şimdi indirim geliyor
Mesai dışı poliklinik uygulaması birçok ilde yaygınlaşıyor
Mesai dışı poliklinik uygulaması birçok ilde yaygınlaşıyor
Bu kış hava nasıl olacak? Uzmanlar daha az kar bekliyor
Bu kış hava nasıl olacak? Uzmanlar daha az kar bekliyor
Erdoğan, İstanbul'da minibüs odaları başkanları ve şoförleriyle buluştu
Erdoğan, İstanbul'da minibüs odaları başkanları ve şoförleriyle buluştu
'Yavaş veya İmamoğlu aday gösterilirse 'hayır' demeyeceğiz'
'Yavaş veya İmamoğlu aday gösterilirse 'hayır' demeyeceğiz'
Otomotivci 'sıfır ÖTV' için yol haritası çizdi
Otomotivci 'sıfır ÖTV' için yol haritası çizdi
Cezaevlerinde 'kör nokta' önlemi: İKM'ye yaka kamerası geliyor
Cezaevlerinde 'kör nokta' önlemi: İKM'ye yaka kamerası geliyor
3 Aralık 2022 tarihli atama kararı yayımlandı
3 Aralık 2022 tarihli atama kararı yayımlandı
Operasyonda gümrük memuru, gümrük müşaviri dahil 40 gözaltı
Operasyonda gümrük memuru, gümrük müşaviri dahil 40 gözaltı
Vergi Müfettişlerinin özlük hakları TBMM gündeminde
Vergi Müfettişlerinin özlük hakları TBMM gündeminde
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Emekli olan hemşire, yeniden göreve dönebilir mi?

Her emekli, tekrar memurluğa başlayamaz, bunun için şartlar bulunur.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 05 Aralık 2022 00:10, Son Güncelleme : 28 Kasım 2022 15:28
Yazdır
Emekli olan hemşire, yeniden göreve dönebilir mi?

Soru : Emekli bir hemşire tekrar bir yıl içinde kamuya dönebilir mi?

Detaylar/Değerlendirmeler:

2005 yılına kadar işçi, esnaf memur statüsünden emekli olanlar, koşulsuz olarak yeniden kamu kuruluşlarının kadrolarına açıktan atanabiliyorlardı. 2005 yılında çıkarılan 5335 sayılı Kanun ile bu şekilde atamalara kısıtlama getirilmiştir.

5335 sayılı Kanun Madde 30 hükmü şu şekildedir.

Emekli de olsa şartsız olarak tekrar göreve başlanılabilecek olan görevlerle ilgili Birinci fıkrası:

"Cumhurbaşkanı tarafından atanan veya görevlendirilenler, Türkiye Büyük Millet Meclisince yapılan seçimler sonucunda görev verilenler ile yükseköğretim kurumlarının öğretim üyeliklerine ve Sağlık Bakanlığının tabip ve uzman tabip kadrolarına yapılacak atamalar hariç olmak üzere, herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı alanlar, genel bütçeye dahil dairelerin, katma bütçeli idarelerin, döner sermayelerin, kefalet sandıklarının, sosyal güvenlik kurumlarının ve bütçeden yardım alan kuruluşların kadrolarına açıktan atanamazlar. Diğer kanunların bu fıkraya aykırı hükümleri uygulanmaz."

Emekli veya yaşlılık aylıkları kesilip görev yapılabilecek olan durumlarla ilgili İkinci fıkrası:

"Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı alanlar bu aylıkları kesilmeksizin; genel bütçeye dahil daireler, katma bütçeli idareler, döner sermayeler, fonlar, belediyeler, il özel idareleri, belediyeler ve il özel idareleri tarafından kurulan birlik ve işletmeler, sosyal güvenlik kurumları, bütçeden yardım alan kuruluşlar ile özel kanunla kurulmuş diğer kamu kurum, kurul, üst kurul ve kuruluşları, kamu iktisadi teşebbüsleri ve bunların bağlı ortaklıkları ile müessese ve işletmelerinde ve sermayesinin %50'sinden fazlası kamuya ait olan diğer ortaklıklarda herhangi bir kadro, pozisyon veya görevde çalıştırılamaz ve görev yapamazlar."
Emekli veya yaşlılık aylıkları kesilmeksizin görev yapılabilecek görevleri belirten Dördüncü fıkrası:

Bu maddenin ikinci ve üçüncü fıkra hükümleri;

a) Cumhurbaşkanlığına seçilenler,

b) Cumhurbaşkanı yardımcılığı veya bakanlığa atananlar,

c) Yasama Organı üyeliğine seçilenler,

d) Mahalli idareler seçimleri sonucuna göre görev alanlar,

e) Sadece toplantı veya huzur ücreti ya da hakkı ödenen görevleri yürütenler ile yönetim ve denetim kurulu üyeliği ücreti karşılığında görevlendirilenler,

f) Yaş haddini aşmamış olmaları kaydıyla her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarında ders ücreti karşılığı ders görevi verilenler (üniversitelerde ders ücreti karşılığı ders görevi verilenler hakkında yaş haddini aşmamış olmaları kaydı aranmaz.),

g) Vakıf üniversitelerinde görev alanlar,

h) Özel kanunlarında veya Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinde emeklilik veya yaşlılık aylığı kesilmeksizin çalıştırılma veya görev yapma hakkı verilenlerden Cumhurbaşkanı tarafından atanan veya görevlendirilenler ve Türkiye Büyük Millet Meclisince yapılan seçimler sonucunda görev verilenler,

i) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 60 ıncı maddesinin (a) fıkrası uyarınca Yasama Organı üyeliğinin bitiminden sonra öğretim üyesi olarak atanmış olanlar,

j) 27/7/1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun ek 36 ncı maddesi kapsamında istihdam edilen ihtiyat pilotlar ile Milli Savunma Bakanlığı ve bağlı birimlerinde personel ve askeri öğrenci temin faaliyetine yönelik hizmetlerin yürütülmesi için görevlendirilen emekli subay ve astsubaylar,

k) 18/3/1924 tarihli ve 442 sayılı Köy Kanununun 74 üncü maddesine göre görevlendirilen güvenlik korucuları,

Hakkında uygulanmaz."

Ayrıca, 1 Ekim 2008 tarihinden önce memur olup da ister bu tarihten ister bu tarihten sonra memurluktan emekli olanların tekrar memurluğa atanma halinde emekli aylıklarının kesilmesi gerektiği yönünde 5434 sayılı Kanun Madde 99 hükmü de bulunur. Bu hüküm de şu şekildedir.

"Emekli, adi malullük, vazife malullüğü, dul veya yetim aylığı, son hizmet zammı alanlardan; hiçbir şarta bağlı olmaksızın emeklilik hakkı tanınan vazifelere tayin edilenlerin, aylıklarının tamamı, bu vazifelere tayinleri tarihini takibeden ay başından itibaren kesilir. ."

Bu bağlamda değerlendirmemiz şöyle olacaktır:

Özellikle maddenin birinci fıkrası sizin konunuzla alakalı olmaktadır. Birinci fıkranın yorumu da;

Emekli veya yaşlılık aylığı alırken,

Cumhurbaşkanı tarafından atanan veya görevlendirilenlerin,

Türkiye Büyük Millet Meclisince yapılan seçimler sonucunda görev verilenlerin,

Yükseköğretim kurumlarının öğretim üyeliklerine ataması yapılanların,

Sağlık Bakanlığının tabip ve uzman tabip kadrolarına ataması yapılanların,

Daha önce emekli olsalar da tekrar bu görevlerde bulunmaları için bir kısıtlama gelmemiş, ancak bu görevler dışında emekli veya yaşlılık aylığı alanların genel bütçeye dahil dairelerin, katma bütçeli idarelerin, döner sermayelerin, kefalet sandıklarının, sosyal güvenlik kurumlarının ve bütçeden yardım alan kuruluşların kadrolarına açıktan atanma yönünde kısıtlama getirilmiştir.

Ayrıca, Kadroya atanma şekli, genelde o kurumun kadrosunun doldurulması ve Devlet memuru statüsünün kazanılması şeklinde olabilmektedir.

Emeklilerin memur kadrolarına atanmaları da genelde kurumların ihtiyaç duyması, boş kadro olması ve açıktan atama izninin olması halinde mümkün olabilecek bir konudur.

Bu bağlamda sonuç değerlendirmemiz olarak, emekli olduktan sonra memur kadrosuna atanmanız her ne kadar 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu Madde 93 hükmü hali hazırda uygulamada olsa da yukarıya aldığımız 5335 sayılı Kanun hükmü uyarınca tabip ve uzman tabip kadroları belirtilmiş olduğundan, tekrar hemşire olarak görev memur kadrosuna atanmanızın mümkün olamayacağını söyleyebiliriz.

Ancak, 5335 sayılı Kanunun 30 uncu madde hükmünde bulunan "Cumhurbaşkanı tarafından atanan veya görevlendirilenler, Türkiye Büyük Millet Meclisince yapılan seçimler sonucunda görev verilenler ile yükseköğretim kurumlarının öğretim üyeliklerine ve Sağlık Bakanlığının tabip ve uzman tabip kadrolarına yapılacak atamalar hariç olmak üzere, herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı alanlar, genel bütçeye dahil dairelerin, katma bütçeli idarelerin, döner sermayelerin, kefalet sandıklarının, sosyal güvenlik kurumlarının ve bütçeden yardım alan kuruluşların kadrolarına açıktan atanamazlar. Diğer kanunların bu fıkraya aykırı hükümleri uygulanmaz." şeklindeki hüküm kapsamına mahalli idarelerin girmeyeceğini değerlendirdiğimizde, sadece mahalli idareler ile sınırlı kalmak şartıyla bu kurumlarda memur kadrosuna atanmanın mümkün olabileceğini, bu halde atanma halinde emekli aylıklarının da yine kesilmesi gerektiğini belirtebiliriz.

Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız
Zabıta ekipleri marketlere göz açtırmıyor
Zabıta ekipleri marketlere göz açtırmıyor
1201 yatırım teşvik belgesi verildi: 26 bin kişi istihdam edilecek
1201 yatırım teşvik belgesi verildi: 26 bin kişi istihdam edilecek
Kendi hesabına okuyan yabancı öğrenciler mağdur olacak
Kendi hesabına okuyan yabancı öğrenciler mağdur olacak
MASAK başkanı atanarak gitti
MASAK başkanı atanarak gitti
'Efsane indirimler' mercek altında
'Efsane indirimler' mercek altında
Türkiye'de bu yıl 109 bin düzensiz göçmen sınır dışı edildi
Türkiye'de bu yıl 109 bin düzensiz göçmen sınır dışı edildi

Bu Habere Tepkiniz

Emekli olan hemşire, yeniden göreve dönebilir mi?

Emekli olan hemşire, yeniden göreve dönebilir mi?

Her emekli, tekrar memurluğa başlayamaz, bunun için şartlar bulunur.
2000 yılı girişli kadın memur 20 yıldan mı, 25 yıldan mı emekliliğe hak kazanır?

2000 yılı girişli kadın memur 20 yıldan mı, 25 yıldan mı emekliliğe hak kazanır?

Kadın memurların emeklilik şartları 8 Eylül 1999 tarihinde değişmiş ve emeklilik için 20 hizmet yılı, 25 hizmet yılına yükseltilmiştir.
'İş ve Meslek danışmanlığı kariyer meslektir' açık mektup ve teşekkür

'İş ve Meslek danışmanlığı kariyer meslektir' açık mektup ve teşekkür

'İş ve Meslek danışmanlığı kariyer meslektir' açık mektup ve teşekkür
Davacının iddiaları araştırılmadan karar verilemez

Davacının iddiaları araştırılmadan karar verilemez

Danıştay 12. Dairesi, Belediye Başkanlığında 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 49. maddesinin 3. fıkrası uyarınca sözleşmeli personel statüsünde mühendis olarak görev yapan davacının, sözleşmesinin yenilenmemesine ilişkin işlemin iptali ile özlük ve parasal haklarının yasal faiziyle ödenmesine karar verilmesi istemiyle açılan davada ilk derece mahkemesi kararını bozdu.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Çalışanlarla sorun yaşayan başhekimin sözleşmesinin feshi hukuka uygun bulundu

Çalışanlarla sorun yaşayan başhekimin sözleşmesinin feshi hukuka uygun bulundu

Danıştay 12. Dairesi, Göğüs, Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 42. maddesine göre sözleşmeli statüde başhekim olarak görev yapan davacının, sözleşmesinin feshedilmesine ilişkin işlemi hukuka uygun buldu.
Cezaevinde de olsa memurun son savunması usulüne göre alınmalıdır

Cezaevinde de olsa memurun son savunması usulüne göre alınmalıdır

Danıştay 12. Dairesi, Ortaokulunda müdür olarak görev yapan davacının, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu' nun 125. maddesinin birinci fıkrasının (E) bendinin (g) alt bendi uyarınca, Devlet memurluğundan çıkarma cezası ile cezalandırılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulunun işlemini hukuka aykırı buldu.
Sözleşmeliye kadro düzenlemesinin kapsamı genişletiliyor

Sözleşmeliye kadro düzenlemesinin kapsamı genişletiliyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, düzenlemeye 50-D'li araştırma görevlilerini ve sözleşmeli Kültür Bakanlığı sanatçılarını da kapsama dahil ettiklerini belirtti.
Disiplin cezası tebliğ edilmedikçe 'tekerrür' esas alınmaz

Disiplin cezası tebliğ edilmedikçe 'tekerrür' esas alınmaz

Danıştay 12. Dairesi, memur olarak görev yapan davacının, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125. maddesinin birinci fıkrasının (D) bendinin (f) alt bendi uyarınca kademe ilerlemesinin durdurulması cezasıyla cezalandırılması gerekmekte iken, anılan Kanun'un 125. maddesinin 2. fıkrası uyarınca tekerrür hükümleri uygulanarak Devlet memurluğundan çıkarma cezasıyla cezalandırılmasına ilişkin işlemi hukuka aykırı buldu.
Bakanlık açıkladı: Sözleşmelilere kadro düzenlemesinin detayları

Bakanlık açıkladı: Sözleşmelilere kadro düzenlemesinin detayları

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, sayıları yaklaşık 227 bin olan ve 3+1 modeline göre istihdam edilen sözleşmeli öğretmenler, sağlık personeli ve din görevlilerinin, süre aranmaksızın hemen kadroya geçirileceğini açıkladı.
Simülasyonlu KPSS 2022/11 robotu yayında

Simülasyonlu KPSS 2022/11 robotu yayında

Memurlar.net olarak hazırladığımız 2022/11 (Sağlık Bakanlığı) simülasyonlu KPSS robotu yayında. Başvurular 5 Aralık'ta sona erecek. Toplamda 31 bin 183 kontenjan için tercih alınacak.
Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi 20 memur alacak

Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi 20 memur alacak

Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi 20 memur alacak. Son başvuru tarihi 23 Ocak 2023.
'Bu saçma sorularla devam etmeyeceğim. Bu tamamen bir PKK ve FETÖ ağzıdır'

'Bu saçma sorularla devam etmeyeceğim. Bu tamamen bir PKK ve FETÖ ağzıdır'

“Bu saçma sorularla devam etmeyeceğim. Bu tamamen bir PKK ve FETÖ ağzıdır. Önce dürüst gazetecilik yapın.” Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İsveç televizyonunda yöneltilen soruya sert tepki göstererek, programı terk etti.
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi 38 memur alacak

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi 38 memur alacak

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi 38 memur alacak. Son başvuru tarihi 30 Aralık 2022.
Limon ve zeytinyağını karıştırıp içerseniz...

Limon ve zeytinyağını karıştırıp içerseniz...

Yüzyıllar önce insanlar, limon ve zeytinyağı birleştirmenin pek çok besinsel faydasını görmüştür.