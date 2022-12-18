36 saat ders okutan sınıf öğretmeni halk eğim kursundan kaç saat ek ders ücreti alabilir?

Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 5'inci maddesinde; sınıf öğretmenlerinin, aylık karşılığında haftada 18 saat ders okutmakla yükümlü oldukları, 6'ncı maddesinde; aylıkları karşılığı okutmak zorunda oldukları ders saati dışında okuttukları her ders saatinin ek ders görevinden sayılacağı, ancak bu şekilde verilecek ek ders görevinin haftada 12 saati geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

Anılan Kararın, 8'inci maddesinde; bu Kararla belirlenen azami ek ders görevi ve ek ders görevinden sayılan ders saatleri dışında olmak üzere, maddede belirtilen eğitim faaliyetlerinde görevlendirilen yönetici ve öğretmenlere haftada 10 saate kadar daha ders görevi verilebileceği, aynı Kararın 9'uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (2) numaralı alt bendinde ise; öğretmen sayısının yetersiz olması halinde sınıf öğretmenlerine ilköğretim, orta öğretim ve yaygın eğitim kurumlarında haftada 8 saate kadar daha ek ders görevi verilebileceği hüküm altına alınmıştır.

Diğer taraftan Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin 155'inci maddesinde, ortaöğretim kurumlarının tam gün tam yıl kapsamına ne şekilde alınacağı düzenlenmiş; aynı Yönetmeliğin 156'ncı maddesinde ise, okul/kurumlarda açılan hayat boyu eğitime yönelik kurslarla her türdeki mesleki kursların tam gün tam yıl kapsamında olduğu hüküm altına alınmıştır.

Bu bilgiler ışığında Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü 18.11.2022 tarih ve 63774203 sayılı görüş yazısında; "...normal müfredat kapsamında haftada 30 saat, anılan Kararın 9'uncu maddesi kapsamında destek eğitim odasında da haftada 6 saat ders okuttuğu göz önünde bulundurulduğunda, ilgili mevzuatına uygun olarak tam gün tam yıl eğitim kapsamına alınmış olması kaydıyla, halk eğitimi merkezinde açılan zeka oyunları başlangıç kursunda haftada 12 saate kadar daha ders görevi verilmesinin ve karşılığında ek ders ücreti ödenmesinin mümkün bulunduğu değerlendirilmektedir." açıklamalarına yer vererek; "İlkokulda sınıf öğretmeni olarak görev yapan ve normal müfredat kapsamında haftada 30 saat, destek eğitim odasında haftada 6 saat olmak üzere toplam haftada 36 saat ders okutan öğretmenin halk eğitimi merkezinde açılan zeka oyunları başlangıç kursunda12 saate kadar daha ders görevi verilmesinin ve karşılığında ek ders ücreti ödenmesi mümkündür." dedi.

İşte o görüş yazısı;

Ahmet KANDEMİR