Özel eğitim öğretmeninin DYK ücreti artırımlı ödenir mi?

TOKİ 22 ilde 244 iş yerini açık artırma ile satışa sunuyor
TOKİ 22 ilde 244 iş yerini açık artırma ile satışa sunuyor
Görüntülü hesap açan herkese Ücretsiz Anlık Borsa Verisi
Görüntülü hesap açan herkese Ücretsiz Anlık Borsa Verisi
Sponsorlu İçerik
İmamoğlu'nun hakaret davasında savcılık 'süre tutum dilekçesi' verdi
İmamoğlu'nun hakaret davasında savcılık 'süre tutum dilekçesi' verdi
TBMM personeline iş sonu tazminatı için yasa teklifi
TBMM personeline iş sonu tazminatı için yasa teklifi
'MİT'e alacağız' diyerek liseli kıza istismarda okul müdürü tutuklandı
'MİT'e alacağız' diyerek liseli kıza istismarda okul müdürü tutuklandı
Konut satışlarında düşüş sürüyor
Konut satışlarında düşüş sürüyor
2023 yılı bütçesi maddelerinin görüşmeleri tamamlandı
2023 yılı bütçesi maddelerinin görüşmeleri tamamlandı
Erdoğan'dan 'Kendi adımıza son defa' sözlerine açıklama
Erdoğan'dan 'Kendi adımıza son defa' sözlerine açıklama
Akademisyen çift, meslektaşlarının ölümünde 20 yılla yargılanıyor
Akademisyen çift, meslektaşlarının ölümünde 20 yılla yargılanıyor
Mahkemeden 'askerlik borçlanması' kararı
Mahkemeden 'askerlik borçlanması' kararı
EYT için işletmelere KGF desteği geliyor
EYT için işletmelere KGF desteği geliyor
Bakan Bozdağ: İmamoğlu hakkında kesinleşmiş bir karar yok
Bakan Bozdağ: İmamoğlu hakkında kesinleşmiş bir karar yok
Merkez Bankası rezervleri 8 yılın en yüksek seviyesinde
Merkez Bankası rezervleri 8 yılın en yüksek seviyesinde
İstismar şüphelileri tutuklandı, adliye önünde grup tepki gösterdi
İstismar şüphelileri tutuklandı, adliye önünde grup tepki gösterdi
Pençe-Kilit bölgesinde ağır yaralanan üsteğmen Yavuz şehit oldu
Pençe-Kilit bölgesinde ağır yaralanan üsteğmen Yavuz şehit oldu
Erdoğan: Suriye-Türkiye-Rusya üçlü olarak bir adım atalım istiyoruz
Erdoğan: Suriye-Türkiye-Rusya üçlü olarak bir adım atalım istiyoruz
MEB'den kayıt dışındaki öğrencilere yakın takip
MEB'den kayıt dışındaki öğrencilere yakın takip
Altının gram fiyatı 1.075 lira seviyesinden işlem görüyor
Altının gram fiyatı 1.075 lira seviyesinden işlem görüyor
Benzine bu gece zam geliyor
Benzine bu gece zam geliyor
Başkent'te FETÖ'nün sivil yapılanmasından 14 kişiye gözaltı
Başkent'te FETÖ'nün sivil yapılanmasından 14 kişiye gözaltı
Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu'na mesaj: 16 milyona hizmet etmeye devam
Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu'na mesaj: 16 milyona hizmet etmeye devam
Sel mağduru seracı, zammı yapan aracı
Sel mağduru seracı, zammı yapan aracı
2023'te gıdaya en fazla yüzde 20 zam bekleniyor
2023'te gıdaya en fazla yüzde 20 zam bekleniyor
Türkiye'nin sunduğu 'sıfır atık' kararı BM'de kabul edildi
Türkiye'nin sunduğu 'sıfır atık' kararı BM'de kabul edildi
İmamoğlu hakkındaki kesin karar İstinaf'ta belli olacak
İmamoğlu hakkındaki kesin karar İstinaf'ta belli olacak
'Zeytinliklerde madenciliğe izin' torba kanun teklifinden çıkarıldı
'Zeytinliklerde madenciliğe izin' torba kanun teklifinden çıkarıldı
FED faizi 15 yılın en yüksek seviyesine yükseltti
FED faizi 15 yılın en yüksek seviyesine yükseltti
Bakan Bozdağ'dan İmamoğlu hakkındaki karara ilk değerlendirme
Bakan Bozdağ'dan İmamoğlu hakkındaki karara ilk değerlendirme
MSB açıktan işçi alımı kura sonuç duyurusu yayımladı
MSB açıktan işçi alımı kura sonuç duyurusu yayımladı
HSK'da yeni atamalar
HSK'da yeni atamalar
Ana sayfaÖğretmen Araştırma Dosyaları

Özel eğitim öğretmeninin DYK ücreti artırımlı ödenir mi?

Milli Eğitim Bakanlığı, Özel Eğitim Meslek Okulunda özel eğitim öğretmeni olarak görev yapan öğretmenin destekleme ve yetiştirme kursları kapsamında okuttuğu derslere bağlı olarak ödenecek ek ders ücretlerinin hangi oranda fazlasıyla ödeneceğine ilişkin görüş yazısı yayımladı.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 16 Aralık 2022 00:10, Son Güncelleme : 02 Aralık 2022 17:08
Yazdır
Özel eğitim öğretmeninin DYK ücreti artırımlı ödenir mi?

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 176'ncı maddesinde; "Bu Kanunun 89 uncu maddesine göre kendilerine ders görevi verilenlere, ders saati başına gündüz öğretimi için 140, örgün ve yaygın eğitim kurumlarında yarıyıl ve yaz tatillerinde, cumartesi ve pazar günleri ile saat 18.00'den sonra başlayan öğretim faaliyetleri için 150 gösterge rakamının bu Kanuna göre belirlenen aylık katsayısı ile çarpımından oluşan miktar üzerinden ek ders ücreti ödenir.

Bu ücretler, özel eğitime muhtaç öğrencilerin eğitim ve öğretim gördüğü kurumlarda görevli öğretmen ve yöneticiler ile bu öğrencilere yönelik olarak açılan özel sınıf öğretmenlerine ve cezaevlerinde görevli öğretmenlere %25, Milli Eğitim Bakanlığı Örgün ve Yaygın Eğitimi Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi kapsamında görev alan yönetici ve öğretmenlere %100 fazlasıyla ödenir." hükmüne yer verilmiştir.

Görüleceği gibi hükümde, özel eğitime muhtaç öğrencilerin eğitim öğretim gördüğü kurumlarda görevli öğretmenlerin özel eğitime muhtaç öğrencilere yönelik yerine getirdikleri eğitim faaliyetlerine bağlı olarak ödenecek olan ek ders ücretlerinin %25 fazlasıyla ödeneceği öngörülmüş olup eğitim faaliyetlerinin niteliği yönüyle herhangi bir sınırlama getirilmemiştir.

Bununla birlikte anılan hükümde, bu kapsamda ödenen ek ders ücretlerinin her bir özelliğe bağlı olarak ayrı ayrı belirlenen oranların toplanarak ödeneceğine yönelik herhangi bir ifadeye yer verilmemiştir. Dolayısıyla fazlasıyla yapılacak ek ders ücretlerinin, yalnızca bir özelliğe bağlı olarak ödenmesi mümkün olabilmektedir.

Bu bilgiler ışığında Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü 18.11.2022 tarih ve 63774203 sayılı görüş yazısında;"Bu çerçevede özel eğitim öğretmeni olarak görev yapmakta olan öğretmene özel eğitim kurumlarında özel eğitime muhtaç öğrencilere yönelik açılan destekleme ve yetiştirme kurslarında fiilen okuttuğu derslere bağlı olarak ödenecek ek ders ücretlerinin %100 fazlasıyla ödenmesinin uygun olacağı değerlendirilmektedir." açıklamalarına yer vererek; "Özel Eğitim Meslek Okulunda özel eğitim öğretmeni olarak görev yapan öğretmenin destekleme ve yetiştirme kursları kapsamında okuttuğu derslere bağlı olarak ödenecek ek ders ücretlerinin %100 artırımlı ödenmelidir." dedi.

İşte o görüş yazısı;

Ahmet KANDEMİR

Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız
44 saat derse giren atölye ve laboratuvar öğretmenlerine ilave 10 saat daha ek ders görevi verilebilir mi?
44 saat derse giren atölye ve laboratuvar öğretmenlerine ilave 10 saat daha ek ders görevi verilebilir mi?
Okullardaki rutin müfredat kapsamındaki dersler hafta sonu da verilebilir mi?
Okullardaki rutin müfredat kapsamındaki dersler hafta sonu da verilebilir mi?
Okul pansiyonlarındaki aşçı ve aşçı yardımcıları hangi görevleri yapar?
Okul pansiyonlarındaki aşçı ve aşçı yardımcıları hangi görevleri yapar?
1 saat olarak okutulan rehberlik dersine ek ders ödenir mi?
1 saat olarak okutulan rehberlik dersine ek ders ödenir mi?
AYM kararı ışığında; Kariyer basamakları sınavı mı, öğretmenlik mesleğinin kariyer basamaklarına ayrılması mı Anayasaya aykırı?
AYM kararı ışığında; Kariyer basamakları sınavı mı, öğretmenlik mesleğinin kariyer basamaklarına ayrılması mı Anayasaya aykırı?
MEB, tereddüte düşülen 8 soruyu cevaplandırdı
MEB, tereddüte düşülen 8 soruyu cevaplandırdı

Bu Habere Tepkiniz

Özel eğitim öğretmeninin DYK ücreti artırımlı ödenir mi?

Özel eğitim öğretmeninin DYK ücreti artırımlı ödenir mi?

Milli Eğitim Bakanlığı, Özel Eğitim Meslek Okulunda özel eğitim öğretmeni olarak görev yapan öğretmenin destekleme ve yetiştirme kursları kapsamında okuttuğu derslere bağlı olarak ödenecek ek ders ücretlerinin hangi oranda fazlasıyla ödeneceğine ilişkin görüş yazısı yayımladı.
44 saat derse giren atölye ve laboratuvar öğretmenlerine ilave 10 saat daha ek ders görevi verilebilir mi?

44 saat derse giren atölye ve laboratuvar öğretmenlerine ilave 10 saat daha ek ders görevi verilebilir mi?

Milli Eğitim Bakanlığı, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesinde açılan mesleki eğitim merkezi programında görev yapan atölye ve laboratuvar öğretmenlerinden haftada aylık ve ek ders ücreti karşılığı 44 saat ek ders görevini tamamlayanlara, ders yılı içinde anılan programda ilave 10 saat daha ek ders görevi verilip verilemeyeceğine ilişkin görüş yazısı yayımladı.
Ek ücret ödemeden muayene ve tedavi hizmeti

Ek ücret ödemeden muayene ve tedavi hizmeti

https://gdetr.hit.gemius.pl/lshitredir/id=oxtW5SqXQnRbz5tWBskWUJ2s75XWV8_iRduawXo1IDz.o7/fastid=covlrgfcezoupfefyrkkyrfedqlo/stparam=qmpfhwfifq/nc=0/gdpr=0/gdpr_consent=/url=https://www.cigna.com.tr/tamamlayici-saglik-sigortasi?utm_source=memurlar&utm_medium=manset-advertorial&utm_campaign=Cigna-TSS-Aralik22
1999 öncesi askerlik süresini borçlanmak, memuru EYT kapsamına dahil eder mi?

1999 öncesi askerlik süresini borçlanmak, memuru EYT kapsamına dahil eder mi?

8 Eylül 1999 tarihinden önce fiili olarak çalışılmamış, yani Sosyal Güvenlik Kurumu primleri yatırılmamış olan ve sadece borçlanma, yani Sosyal Güvenlik Kurumundan hizmet satın alınma yoluyla hizmet kazanılmasının sadece hizmet süresini artıracağı değerlendirilmektedir.
Her ayın 15'de memurlara özel %15 ekstra indirim

Her ayın 15'de memurlara özel %15 ekstra indirim

https://www.kitapsec.com/Konu/Memurlara-Ozel-15-indirim.html
Beş yıl süre ile taslak ders kitabı incelememe yasağı davasında karar kesinleşti

Beş yıl süre ile taslak ders kitabı incelememe yasağı davasında karar kesinleşti

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Milli Eğitim Bakanlığı Ders Kitapları ve Eğitim Araçları Yönetmeliği'nin 14/10/2015 tarih ve 29502 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelik ile değişik 35. maddesinin 2. fıkrası ile bu madde kapsamında davacı hakkında tesis edilen "beş yıl süre ile hiçbir taslak ders kitabı veya eğitim aracının inceleme ve değerlendirmeye alınmayacağına" ilişkin işlemin iptali istemine ilişkin davada son noktayı koydu.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Bakan Kirişçi açıkladı: Tarım Bakanlığına 1200 personel alınacak

Bakan Kirişçi açıkladı: Tarım Bakanlığına 1200 personel alınacak

Tarım ve Orman Bakanı Kirişçi sosyal medyadan personel alım haberi müjdesini paylaştı.
Memurlara ödenen alt sınır aylığında hangi derece/kademe esas alınmaktadır?

Memurlara ödenen alt sınır aylığında hangi derece/kademe esas alınmaktadır?

Emekli bir memurun alabileceği en düşük aylık ödeme sistemi sosyal güvenlik hukukunda yer alır ve Sosyal Güvenlik Kurumu kanunda yer alan hüküm gereği, hak sahiplerine en az ödeyeceği aylığı hesap eder.
Üniversite, araştırma görevlisi ilanını güncelledi

Üniversite, araştırma görevlisi ilanını güncelledi

Afyon Kocatepe Üniversitesi, İç Mimarlık mezunlarına yönelik olarak araştırma görevlisi ilanında güncelleme yaptı!
Hukuk aykırı atama kazanılmış hak sayılmaz

Hukuk aykırı atama kazanılmış hak sayılmaz

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Büyükşehir Belediye Başkanlığında itfaiye çavuşu olarak görev yapan davacı tarafından eri kadrosuna atanmasına ilişkin işlemi hukuka uygun buldu.
İstanbul Sancaktepe Belediyesi 25 zabıta memuru alacak

İstanbul Sancaktepe Belediyesi 25 zabıta memuru alacak

İstanbul Sancaktepe Belediyesi 25 zabıta memuru alacak. Son başvuru tarihi 27 Ocak 2023.
Asgari ücret için ikinci toplantı bugün yapılacak

Asgari ücret için ikinci toplantı bugün yapılacak

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2023'te geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında bugün ikinci kez bir araya gelecek. Doğrudan 7 milyondan fazla çalışanı, dolaylı olarak ise tüm vatandaşları ilgilendiren yeni asgari ücreti belirleme çalışmalarında süreç devam ediyor.
İstanbul Bahçelievler Belediyesi 68 memur alacak

İstanbul Bahçelievler Belediyesi 68 memur alacak

İstanbul Bahçelievler Belediyesi 68 memur alacak. Son başvuru tarihi 27 Ocak 2023.
En etkili yağ yakan 7 bitki çayı!

En etkili yağ yakan 7 bitki çayı!

Peki metabolizma hızlandırıcı ve yağ yakımını hızlandıran bitki çayları neler? En etkili yağ yakan 7 bitki çayı...