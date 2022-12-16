Özel eğitim öğretmeninin DYK ücreti artırımlı ödenir mi?

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 176'ncı maddesinde; "Bu Kanunun 89 uncu maddesine göre kendilerine ders görevi verilenlere, ders saati başına gündüz öğretimi için 140, örgün ve yaygın eğitim kurumlarında yarıyıl ve yaz tatillerinde, cumartesi ve pazar günleri ile saat 18.00'den sonra başlayan öğretim faaliyetleri için 150 gösterge rakamının bu Kanuna göre belirlenen aylık katsayısı ile çarpımından oluşan miktar üzerinden ek ders ücreti ödenir.

Bu ücretler, özel eğitime muhtaç öğrencilerin eğitim ve öğretim gördüğü kurumlarda görevli öğretmen ve yöneticiler ile bu öğrencilere yönelik olarak açılan özel sınıf öğretmenlerine ve cezaevlerinde görevli öğretmenlere %25, Milli Eğitim Bakanlığı Örgün ve Yaygın Eğitimi Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi kapsamında görev alan yönetici ve öğretmenlere %100 fazlasıyla ödenir." hükmüne yer verilmiştir.

Görüleceği gibi hükümde, özel eğitime muhtaç öğrencilerin eğitim öğretim gördüğü kurumlarda görevli öğretmenlerin özel eğitime muhtaç öğrencilere yönelik yerine getirdikleri eğitim faaliyetlerine bağlı olarak ödenecek olan ek ders ücretlerinin %25 fazlasıyla ödeneceği öngörülmüş olup eğitim faaliyetlerinin niteliği yönüyle herhangi bir sınırlama getirilmemiştir.

Bununla birlikte anılan hükümde, bu kapsamda ödenen ek ders ücretlerinin her bir özelliğe bağlı olarak ayrı ayrı belirlenen oranların toplanarak ödeneceğine yönelik herhangi bir ifadeye yer verilmemiştir. Dolayısıyla fazlasıyla yapılacak ek ders ücretlerinin, yalnızca bir özelliğe bağlı olarak ödenmesi mümkün olabilmektedir.

Bu bilgiler ışığında Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü 18.11.2022 tarih ve 63774203 sayılı görüş yazısında;"Bu çerçevede özel eğitim öğretmeni olarak görev yapmakta olan öğretmene özel eğitim kurumlarında özel eğitime muhtaç öğrencilere yönelik açılan destekleme ve yetiştirme kurslarında fiilen okuttuğu derslere bağlı olarak ödenecek ek ders ücretlerinin %100 fazlasıyla ödenmesinin uygun olacağı değerlendirilmektedir." açıklamalarına yer vererek; "Özel Eğitim Meslek Okulunda özel eğitim öğretmeni olarak görev yapan öğretmenin destekleme ve yetiştirme kursları kapsamında okuttuğu derslere bağlı olarak ödenecek ek ders ücretlerinin %100 artırımlı ödenmelidir." dedi.

İşte o görüş yazısı;

Ahmet KANDEMİR