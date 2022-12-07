BDDK Başkanlığı neden gov.tr'yi kullanmıyor?

Tüm kamu kurumları gov.tr uzantısı kullanırken BDDK yönetimi org.tr uzantısını kullanmakta ısrar ediyor. Oysaki BDDK gibi birer üst kurul niteliğinde olan Merkez Bankası, SPK, EPDK, Rekabet Kurumu gibi kurumlar org.tr yerine gov.tr uzantısını kullanıyor.

2000'li yıllarda, tütün, bankacılık, şeker, elektrik gibi bazı sektörlerin, seçimle iş başına gelen hükümetlerin kontrolünden çıkarılması için oluşturulan üst kurul türü yapılar, Ak Parti iktidarı döneminde faaliyetlerine devam etti. Daha önce görev süresi kıstasıyla, Hükümetlerin dahi müdahale edemediği özerk bir alan olarak dizayn edilen bu yapılar, atanan yöneticilerin değişmesiyle birlikte etki gücünü yitirdi. Ancak kamu kurumları arasında ayrıcalıklı maaşları, ek göstergeleri nedeniyle hala ilgi alanı olmaya devam ediyorlar.

Hükümetle uyumlu yapısına rağmen, Kanunla kurulmuş bir tüzel kişilik olan BDDK'nın, Devlet kurumlarından ayrı bir tüzel kişiliği temsil eden org.tr uzantısını neden kullanmakta ısrar ettiği anlaşılamıyor.