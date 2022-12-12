Bakan Kurum: Antalya'da zararımız büyük, can kaybı olmaması ise tek tesellimiz

Antalya'nın Kumluca ve Finike ilçelerinde kuvvetli yağış sebebiyle dereler taştı. Çok sayıda ev ve iş yerini su bastı. Finike'de metrekareye 253,8 kilogram, Kumluca'da ise 207,8 kilogram yağış düştü.

"Devletimiz tüm imkanlarıyla hemşehrilerimizin yanındadır"

Bakan Kurum olayla ilgili şu ifadelere yer verdi:

"Antalya'mıza geçmiş olsun. Aşırı yağış nedeniyle zararımız büyük. Can kaybı olmaması ise tek tesellimiz. Allah beterinden korusun. Devletimiz tüm imkanlarıyla hemşehrilerimizin yanındadır!"

Antalya'mıza geçmiş olsun.

Aşırı yağış nedeniyle zararımız büyük.

Can kaybı olmaması ise tek tesellimiz.

Allah beterinden korusun.



Devletimiz tüm imkanlarıyla hemşehrilerimizin yanındadır! Murat KURUM (@murat_kurum) December 12, 2022

Kumluca'da dün öğleden sonra başlayan ve aralıklarla devam eden sağanak sonrası dereler taştı. Merkeze ulaşan sel, su baskınlarına yol açtı.

İlçe merkezinde sel nedeniyle bazı araçlar sürüklendi, araçlarda mahsur kalanlar iş makinelerinin yardımıyla kurtarıldı.

Belediye hoparlörlerinden yapılan anonslarla, vatandaşlara evlerinden çıkmamaları, güvenli yerlerde kalmaları uyarısında bulunuldu.

Antalya'nın Finike ilçesine metrekareye 253,8 kilogram, Kumluca ilçesine ise 207,8 yağış düştü. Çok sayıda ilçede de yağış oranı metrekareye 100 kilogramın üzerine çıktı. İki ilçede eğitime 1 gün süreyle ara verildi.