Diyarbakır'da polis servis aracına bombalı saldırı
Diyarbakır'da Mardin yolu üzerinde polis servis aracının geçişi sırasında bombalı saldırı düzenlendi. Saldırıda ilk belirlemelere göre sekiz polis yaralandı.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 16 Aralık 2022 07:15, Son Güncelleme : 16 Aralık 2022 07:17
Diyarbakır Mardin karayolu üzeri canlı hayvan borsası yanında saat 5:30 sularında yolun sağ tarafına park etmiş halde bekleyen bombalı araç, polis çevik kuvvet aracının geçtiği sırada patlatıldı.
Patlamanın kent genelinde de duyulduğu bilgisi paylaşıldı.
Yaralıların olduğu öğrenildi. 112, İtfaiye ve özel harekat olay yerine sevk edildi.
Sekiz polis yaralı
Saldırıda ilk belirlemelere göre sekiz polis yaralandı.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız