Soylu'dan polis servis aracının geçişi sırasındaki patlama açıklaması
"Diyarbakır'da göreve giden polis aracımız geçerken 05.10'da park halindeki araçta patlama meydana gelmiştir"- "Tedbiren polis arkadaşlarımız hastaneye götürülmüşler ve ayakta tetkikleri yapılmıştır. Olayın faili olduğu değerlendirilen iki kişi gözaltına alınmıştır"
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Aralık 2022 08:25, Son Güncelleme : 16 Aralık 2022 09:28
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır'da çevik kuvvet polislerini taşıyan servis aracının geçişi sırasında meydana gelen patlamada olayın faili olduğu değerlendirilen iki kişinin gözaltına alındığını bildirdi.
Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Diyarbakır'da göreve giden polis aracı geçerken saat 05.10'da park halindeki bir araçta patlama meydana geldiğini belirtti.
Yaralanan polislerin tedbiren hastaneye götürüldüklerini ve ayakta tetkiklerinin yapıldığını ifade eden Soylu, olayın faili olduğu değerlendirilen iki kişinin gözaltına alındığını duyurdu.
Bakan Soylu, paylaşımında geçmiş olsun dileğinde bulundu.Diyarbakır'da polis servis aracına bombalı saldırı Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız