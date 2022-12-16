Yeni atanan Rektör, önceki yönetimin adrese teslim alımını iptal etti

5 Aralık 2022 tarihli Memurlar.Net'te yayımlanan haberde; "71 KPSS Puanlı Diyetisyen Adrese Teslim İlanla Kadroya Yerleşti" başlıklı yazımızda, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi tarafından ilan edilen Diyetisyen kadrosunda birçok sertifika ve eğitim şartı yer alınca 22 kişinin başvurduğunu ancak sadece 1 kişinin ilgili kriterleri taşıdığını, onun da puanının 71 olduğunu gündeme taşımıştık.

Ayrıca haberimizde; hak, hukuk ve adaletin uzaktan yakınından geçmediği bu adrese teslim Diyetisyen alımının halen yeniden atanma sürecinde olan görevdeki Rektör Prof. Dr. Bünyamin ŞAHİN tarafından gecikmeksizin iptal edilmesi gerektiğini ifade etmiştik.

Ne yazık ki Prof. Dr. Bünyamin ŞAHİN ilanla ilgili böyle bir değerlendirme yapmadı ve yerine Rektör ataması yapıldı.

Göreve yeni atanan Prof. Dr. Fatih YILMAZ göreve başladıktan sonra ilgili Diyetisyen alımının iptal edildiği web sayfasından paylaşıldı.



Son derece yanlış bir işleme duyarlılık göstererek göreve atanır atanmaz iptal kararı alan Rektör Prof. Dr. Fatih YILMAZ'ı tebrik ediyor ve görevinde başarılar diliyoruz.