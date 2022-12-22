Türk-İş ve Hak-İş'ten açıklama: Asgari ücret beklentileri karşılamadı

Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2023 yılında uygulanacak asgari ücreti oy çokluğuyla, işveren ve hükümet temsilcileri tarafından belirlendi. Beştepe'de düzenlenen Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2023'te geçerli olacak asgari ücreti 8 bin 506 lira olarak açıkladı. Komisyonda görev yapan Türk-İş işçi kesimi ise karar toplantısına katılmadı.

"Kamuoyunun beklentisi de giderilmemiştir"

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, komisyonda işçi kesimini temsil eden üyelerle birlikte yaptığı toplantının ardından 2023 yılı için belirlenen asgari ücretin, çalışanların aileleriyle birlikte geçim şartlarını karşılamayacağını savunarak, "Bugünkü mevcut sosyal ve ekonomik şartlarda, kamuoyunun beklentisi de giderilmemiştir. Asgari ücretin yürürlükte kalacağı dönem boyunca meydana gelecek fiyat artışlarının gerisinde kalması söz konusudur. Ücretli çalışanların satın alma gücü bu nedenle azalmaktadır. Çalışanların satın alma gücünü koruyacak tedbirler uygulanmalıdır. Asgari ücret çalışmalarında işçi kesimi öncelikle "çalışanların kendileri ve aileleri için insana yakışır bir gelir" elde etmeleri için çaba göstermiştir. Ancak bu talebimiz dikkate alınmamıştır. Yaklaşımımız işveren ve hükümet temsilcileri tarafından dikkate alınmış olsaydı, işçi kesiminin de onayıyla asgari ücretin oybirliğiyle tespit edilmesi ihtimali ortaya çıkabilirdi" diye konuştu.

Asgari ücreti belirleme çalışmaları sadece ücretli kesimi değil toplumun tümünü yakından ve doğrudan ilgilendirdiğini ifade eden Atalay, "Kamuoyunun beklentisi maalesef karşılanmamıştır. Özelikle sendikasız işçilerin önemli bir bölümünün temel meselesi olan asgari ücretin işçi kesiminin savunduğu ilkeler çerçevesinde karara bağlanması, ülkemiz çalışma hayatı açısından önemli bir açılım sağlayacaktı. Anayasada asgari ücretin tespitinde "çalışanların geçim şartları" göz önünde bulundurulması hükmü yer almaktadır. Ancak Türkiye İstatistik Kurumu bu konuda bir çalışma yapmaktan kaçınmıştır. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda görev yapan işçi temsilcileri, bu görüş ve düşüncelerle çalışmalara katkı yapmış ve asgari ücretin bu çerçevede belirlenmesi için çaba göstermiştir. Bilimsel, objektif yöntemler ve güvenilir verilerle tespit edilen taban ücret olması gereken asgari ücret bir kez daha pazarlık konusu edilmiş ve karar oy çokluğuyla, işveren ve hükümet temsilcileri tarafından belirlenmiştir. İşçi kesimi alınan karara katılmamıştır" ifadelerini kullandı.

HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan yeni asgari ücreti değerlendirdi

Arslan, yaptığı yazılı açıklamada, asgari ücretin 2023 yılında brüt 10 bin 8 lira, net 8 bin 506 lira olarak belirlendiğini anımsatarak, şunları kaydetti:

"Böylece asgari ücrete, Temmuz 2022'deki artışa göre yüzde 54,66, Ocak 2022'deki artışa göre yüzde 99,84 oranında zam yapıldı. 2023 yılı ocak ayından itibaren geçerli olacak asgari ücret artışı, önemli olmakla birlikte

belirlenen rakam emekçilerin ve toplumun beklentilerini tam anlamıyla karşılamamıştır. Asgari ücrete yönelik düzenlemeler yapılırken, çalışanların ailevi yükümlülüklerinin dikkate alınması ve çalışanların hayat pahalılığına ve özellikle gıda enflasyonuna karşı korunması gerekliliğinin altını bir kez daha çizmek istiyoruz.

2018'de emeğin milli gelirden aldığı pay yüzde 31,6 iken, 2022'de bu oran yüzde 26,3'e gerilemiştir. Diğer yandan, sermayenin milli gelirden aldığı pay ise 2018 yılında yüzde 51,8 iken, 2022'de yüzde 54,8'e yükselmiştir. Milli gelirin dağılımına bakıldığında, işletmeler açısından sürdürülemez bir durumun olmadığı, aksine öncü sektörlerdeki işletmelerin büyümeye devam ettiği ve işverenlerin yükünü hafifletecek önemli düzenlemelerin hayata geçtiği görülmektedir. Bundan sonra da bu düzenlemelerin yapılmaya devam edeceği anlaşılmaktadır. Bu kapsamda, 2023 yılında asgari ücret için işverenlere verilen devlet desteğinin 250 liraya çıkarılmasını da önemli buluyoruz."

- "Gelir vergisi oranının yüzde 10 ile sabitlenmesi talebimizi yineliyoruz"

Tüm ücretlerden asgari ücret kadar olan kısmın vergiden muaf tutulması uygulamasını önemli bulmakla birlikte gelir vergisi konusunda düzenleme talep ettiklerini vurgulayan Arslan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"2002'de belirlenen birinci gelir vergisi dilimi tutarı 15 brüt asgari ücrete tekabül etmekte iken, bu oran yıllar içerisine giderek azalmış ve 2022 yılında 4,95 katına kadar gerilemiştir. Yani asgari ücret ile vergi oranları arasındaki makas giderek daralmaktadır. Bu kapsamda vergi oranlarının acilen düzenlemesine ihtiyaç olduğunu belirtmek istiyoruz. HAK-İŞ olarak, ücret üzerindeki vergi yüklerinin azaltılması ile bu rakamın daha da iyileştirilmesinin mümkün olacağının altını bir kez daha çiziyoruz. Ülkemizin ekonomik süreçleri göz önüne alındığında bütün ücret geliri elde edenler için bir yıl boyunca gelir vergisi oranının yüzde 10 ile sabitlenmesi talebimizi yineliyoruz. Bu kapsamda, asgari ücrete ilişkin köklü bir değişiklik yapılarak, bütün çalışanları hayat pahalılığına karşı koruyacak ve toplu sözleşme düzenini bozmayacak, çalışanların aileleri ile beraber insanca yaşayabilmesine imkan tanıyacak bir düzenlemenin gerekliliğine inanıyoruz."

Asgari ücretteki artışın özel sektörde örgütlü iş yerlerinde çalışan işçiler ile üniversiteler ve belediyelerde çalışan kamu işçileri ücretlerine de aynı oranda yansıtılmasını isteyen Arslan, "İşçilerin tamamını temsil etmekten uzak olan Asgari Ücret Tespit Komisyonunun çoğulcu, katılımcı ve kapsayıcı olmaktan çok uzak, çağın gerisinde kalmış yapısının değiştirilmesi, katılımcı bir anlayışla yeniden belirlenmesi talebimizi yineliyoruz. Açıklanan asgari ücretin tüm emekçilere, ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.