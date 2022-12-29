Mesleki eğitim merkezi programına yönelik dersler cumartesi yapılsa bile ilave 10 saat daha ek ders görevi verilebilir mi?

Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 5'inci maddesinde, atölye ve laboratuvar öğretmenlerinin haftada 20 saat aylıkları karşılığında ders okutmakla yükümlü oldukları, 6'ncı maddesinde ise bu öğretmenlerin haftada 24 saate kadar ek ders ücreti karşılığında ders okutabilecekleri hüküm altına alınmıştır.

Anılan Kararın 8'inci maddesinde; bu Kararla belirlenen azami ek ders görevi ve ek ders görevinden sayılan ders saatleri dışında olmak üzere, yalnızca bu maddede münhasıran isimleri sayılan eğitim faaliyetlerinde görevlendirilen yönetici ve öğretmenlere, haftada 10 saate kadar daha ders görevi verilebileceği belirtilmiştir.

Öte yandan daha önce bir örneği Valiliğinize de gönderilen Bakanlığımız Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünün 03.08.2022tarih ve 54622844 sayılı yazısında ; "Bilindiği üzere; mesleki ve teknik Anadolu liselerinin bünyesinde mesleki eğitim merkezi programları da açılmaktadır. Mesleki eğitim merkezi programları, örgün eğitim kapsamında diplomaya götüren program çeşidi olup mesleki ve teknik eğitim programları ile birlikte değerlendirilmesi ve derslerinin de hafta içi mesai saatleri içerisinde yapılması esastır.

Ancak, mesleki eğitim merkezi programına ait derslerin, okulların fiziki kapasitesinin yeterli olmadığı durumlarda hafta sonunda da verilebileceği değerlendirildiğinden, konuyla ilgili İliniz dahilindeki mesleki ve teknik Anadolu lisesi müdürlüklerinin bilgilendirilmesi, mesleki ve teknik Anadolu lisesi programları ile mesleki eğitim merkezi programlarının birlikte planlanması ve eğitim ortamlarının etkin ve verimli kullanılması gerekmektedir." denilmiştir.

Görüleceği üzere söz konusu yazıda; mesleki eğitim merkezi programlarının, örgün eğitim kapsamında diplomaya götüren program çeşidi olduğu, mesleki ve teknik eğitim programlan ile birlikte değerlendirilmesi gerektiği ve hangi sürelerde yapılabileceği belirtilmiştir.

Bu bilgiler ışığında Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü 19.12.2022 tarih ve 66141698 sayılı görüş yazısında; "Bu çerçevede, haftada aylık ve ek ders ücreti karşılığında okutabileceği haftada 44 saat ders görevini tamamlayan atölye ve laboratuvar öğretmenlerine, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünün 03.08.2022tarih ve 54622844 sayılı yazısında belirtildiği üzere rutin müfredat kapsamında okutulması gereken, dolayısıyla anılan Kararın 8'inci maddesinde münhasıran sayılan eğitim faaliyetleri arasında bulunmayan mesleki eğitim merkezi programı kapsamında ilave ek ders görevi verilmesinin mümkün bulunmadığı değerlendirilmektedir." açıklamasına yer verilerek mesleki eğitim merkezi programına yönelik derslerin cumartesi yapılsa dahi ilave 10 saat daha ek ders görevi verilemeyeceğini açıkladı.

İşte o görüş yazısı;

Ahmet KANDEMİR