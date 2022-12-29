MEB'den iki ildeki şiddet olaylarına soruşturma
Milli Eğitim Bakanlığı, Zonguldak'ın Ereğli ilçesindeki bir okulda akranları tarafından bir öğrenciye, İzmit'te de bir öğretmen tarafından öğrencilerine yönelik yaşanan şiddet olaylarına ilişkin müfettiş görevlendirildiğini, konuyla ilgili inceleme ve soruşturma başlatıldığını açıkladı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 29 Aralık 2022 15:34, Son Güncelleme : 29 Aralık 2022 15:35
Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamada, "Zonguldak Ereğli'deki okulumuzda akranları tarafından bir öğrencimize, İzmit'te de bir öğretmen tarafından öğrencilerine yönelik yaşanan şiddet olaylarına ilişkin Bakanlığımızca müfettiş görevlendirilmiş olup inceleme ve soruşturma başlatılmıştır. Bakanlığımız 'her türlü şiddete sıfır tolerans' anlayışıyla süreci hassasiyetle yakından takip etmektedir" denildi.Sınıf arkadaşlarını darp edip kameraya alan 4 öğrenci gözaltına alındı Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız