İbrahim Büyükak Galatasaray'ın Fenerbahçe maçı 11'ini ifşa etti
Komedyen İbrahim Büyükak, Galatasaray'ın son idmanını hikayesinde paylaştı. Bazı taraftarlardan ilk 11'i ifşa ediyorsun tepkisi geldikten sonra hikayeyi kaldırdı.
Spor Toto Süper Lig'in 18. haftası Fenerbahçe - Galatasaray derbisine sahne olacak. Bu akşam oynanacak maç öncesi iki takım da son idmanını yapıp kampa girdi.
Futbol kamuoyu derbide hangi 11'lerin sahaya çıkacağını merak ederken ünlü komedyen İbrahim Büyükak, Florya'dan olay bir hikaye paylaştı. Büyükak'ın Instagram'da paylaştığı fotoğraftaki yeleklilere bakılırsa Galatasaray'ın derbi 11'i şöyle: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Dubois, Torreira, Berkan, Rashica, Oliveira, Kerem, Mertens.
İbrahim Büyükak neden ve nasıl son antrenmanda bulunduğu ise bilinmiyor.
FATİH TERİM İÇİN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI
Galatasaray Kulübü, dizinden ameliyat edilen teknik direktör Fatih Terim için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüzün efsanesi Fatih Terim'in, dizinden başarılı bir operasyon geçirdiğini öğrenmiş bulunmaktayız. Sevgili Fatih Terim'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadeleri yer aldı.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız