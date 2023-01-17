Sözleşmeliye kadroda neden 28 Kasım esas alındı?

Sözleşmeli personele kadro veren kanun teklifi Meclis Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.

Kanun teklifine göre sadece 28 Kasım 2022 tarihine kadar sözleşmeli olarak çalışanlar memur kadrolarına atanacak.

Tarih olarak 28 Kasım tarihinin esas alınması bir muhalafet partisi milletvekili tarafından eleştirildi.

Eleştirileri cevaplayan Ak Parti Manisa Milletvekili Uğur Aydemir bir açıklama yaparak neden 28 Kasım 2022 tarihinin esas alındığını şu sözlerle açıklığa kavuşturdu.

"Cumhurbaşkanı kamuoyuna bunu açıkladığından dolayı 28 Kasım baz alındı. Geriye dönüp baktığımızda, bir kanun çıkacağı zaman hep bir tarih belirlenmiş, bu nedenle biz de 28 Kasım 2022 tarihini esas aldık"