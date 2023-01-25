Kişiye özel ilana itiraz eden Dekan, istifa etti

19/12/2022 tarihli 32048 sayılı Resmi Gazete'de Gümüşhane Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi Anabilim Dalı 1 adet 6. derece Araştırma Görevlisi kadro alımı ilanı yayımlandı. İlanın "Özel Şartlar" sütununda "Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü ve İlahiyat Fakültesi lisans mezunu olup, Eski Türk Edebiyatı alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak." şartı yer alıyordu.

Kişiye özel açıldığı anlaşılan ilana itiraz sesleri yükselten görevlilere yönelik baskı uygulandığı ileri sürülürken İlahiyat Fakültesi Dekanı Ali Kuzudişli, kişiye özel ilan açılmasını eleştirdi.

Hakkının gasp edildiğini savunduğu öğrenciye karşı yapılanın haksızlık olduğunu ifade eden Dekan Kuzudişli istifa mektubunda şu ifadelere yer verdi:

"Gümüşhane Üniversitesi Rektörlüğüne,18/01/2023 tarih 152807 sayılı yazınızda Fakültemiz İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü İslam Tarihi Anabilim Dalı için 19/12/2022 tarihinde 32048 sayılı Resmi Gazete'de ilan edilen 6. derece araştırma görevlisi kadrosuna başvuran ve giriş sınavında başarılı olan A** Y**'ın 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 50/d maddesine göre bir (1) yıl süre ile atanması teklifimizin, kadronun iptal edildiği gerekçesiyle reddedildiğini öğrenmiş bulunmaktayım. Söz konusu ilanda yer alan "Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü ve İlahiyat Fakültesi lisans mezunu olup, Eski Türk Edebiyatı alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak." özel şartına itiraz ettiğim ve ilgili kadroya başvuran İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı Yüksek Lisans öğrencilerinin başvurularını geçerli sayıp kabul ettiğim için şahsıma uygulanan doğrudan ve dolaylı haksız baskıları kabul etmediğimi, söz konusu kadro iptalinin ve gerekçesinin hiçbir yerde ilan edilmediğinden yapılan işlemin mevzuata aykırı olup kazanan adayın mağdur edildiğini ve Fakültemize uygun görülen bu tür keyfi uygulamalara tahammül sınırımı aştığımdan dolayı Gümüşhane Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanlığı görevimden istifa ettiğimi belirtir, Gereğini bilgilerinize arz ederim.

18/01/2023 Prof. Dr. Ali KUZUDİŞLİ İlahiyat Fakültesi Dekanı"

Gümüşhane Üniversitesi İlahiyat Fakültesi dekanı Prof Dr. Ali Kuzudişli'nin istifasını getiren süreçini şöyle aktardı:

-19/12/2022 tarihli 32048 sayılı Resmi Gazete'de Gümüşhane Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi Anabilim Dalı 1 adet 6. derece Araştırma Görevlisi kadro alımı ilanı yayımlandı.

-İlanın "Özel Şartlar" sütununda "Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü ve İlahiyat Fakültesi lisans mezunu olup, Eski Türk Edebiyatı alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak." şartı yer alıyordu.

-İlahiyat Fakültesi Dekanlığı, kim tarafından yazıldığı bilinmeyen "özel şarta" sözlü olarak itiraz etti. İtiraz üzerine 23/12/2022 tarihinde ilanda düzeltme yapılarak aşağıdaki şekle getirildi: "İlahiyat Fakültesi veya Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Lisans mezunu olup, İlahiyat Fakültesi Türk İslam Edebiyatı alanında veya Eski Türk Edebiyatı alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak." Bu düzeltme asıl itiraz noktasını göz ardı eden basit bir düzeltmeydi ancak en azından İlahiyat Fakültesi mezunu olup İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı'nda yüksek lisans yapmakta olan öğrencilere aday olma kapısını açıyordu.

-04/01/2023 tarihinde Fakültemiz Ön Değerlendirme Komisyonu başvuruları değerlendirip puan sıralamasına göre sonucu ilan etti. İlan Üniversitemizin resmi sitesinde yayımlandıktan sonra "Hatırlı aday" sıralamada ilk 10'a giremediğinden telefonlarla ve aracı kimselerle Fakülte yönetimine baskı yapılmaya başlandı.

Başta dekanımız ve dekan yardımcımız olmak üzere Dekanlığımız, baskılara boyun eğmeyip bilim sınavını yaptı.



-09/01/2023 tarihinde başarılı asıl ve yedek adaylar Üniversitemiz resmi sitesinde ilan edildi. Baskıların dozu daha da arttı. Resmi yazıyla Ön Değerlendirme Komisyonumuz hakkında soruşturulma açılması istendi. Dekanımız sorumluluğu üstüne alarak eğer soruşturulma açılması gerekiyorsa kendisine soruşturulma açılmasını belirten bir yazıyla cevap verdi.

-16/01/2023 tarihinde resmi sürece uygun olarak Dekanlığımız sınavda başarılı olan asıl üyenin ilan edilen kadroya atanmasını teklif etti.

-18/01/2023 tarihinde ilan edilen kadronun iptal edildiğini ifade eden bir yazı geldi. İptalin ne zaman yapıldığı, nerede ilan edildiği ve hangi gerekçeyle iptal edildiği hala meçhuldür.

-18/01/2023 tarihinde saat 16:20'de, Yalnız Fakültemize değil, Üniversitemizin birçok birimine büyük emekler vermiş olan Dekan Yardımcımız Doç. Dr. Berat SARIKAYA üzerine uygulanan baskıları kabullenmeyerek dekan yardımcılığından ve üniversitedeki tüm komisyon üyeliklerinden istifa etti.

-Aynı gün saat 16:30'da Fakülte dekanımız Prof. Dr. Ali KUZUDİŞLİ, aşağıdaki istifa dilekçesini yazarak dekanlık görevinden istifa etti.



