YSK'ye seçilen 5 üye yemin ederek göreve başladı

Üyeliğe Danıştaydan seçilen Ali Çopur ve İsmail Kalender ile Yargıtaydan seçilen Feyzi Eroğlu, Talip Bakır ve Serdar Mutta için YSK'de tören düzenlendi.

Yeni 5 üye, törende yemin ederek göreve başladılar.

Yemin töreninin ardından görev süresi devam eden üyeler Ahmet Yener, Mahmut Akgün, Ekrem Özübek, Orhan Usta, Ali Ürker ve Battal Öğüt ile yeni seçilen 5 üye arasında YSK başkan ve başkanvekilliği için seçim yapılacak.

Kurul Başkanı Muharrem Akkaya ile üyeler Cengiz Topaktaş, Kürşat Hamurcu, Erhan Çiftçi ve Yunus Aykın'ın görev süreleri bugün itibarıyla sona erdi.