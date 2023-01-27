Valilerin yetki devrini kısıtlayan 80 nolu CBK'ya iptal kararı

Anayasa Mahkemesi, Kalkınma Ajansı yönetim kurulu toplantılarına Valilerin ve belediye başkanlarının bizzat katılmasını öngören 80 nolu CBK'nın ilgili hükmünü iptal etti.

2021 yılında yayımlanan 80 nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 5'inci maddesiyle 4 nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 193. maddesinin 2 nolu fıkrası değiştirilmiştir.

Söz konusu kuralda Kalkınma Ajansı yönetim kurulu üyeliği görevleri bulunan Vali ve belediye başkanlarının, yönetim kurulu toplantılarına bizzat katılmaları öngörülmüştür.

Anayasa'nın 104'üncü maddesinde "Kanunda açıkça düzenlenen konularda Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarılamaz." hükmü yer almaktadır.

Anayasa Mahkemesi yaptığı incelemede 5302 sayılı Kanununda Valilerin, 59393 sayılı Kanununda da belediye başkanlarının yetkilerini yardımcılarına devredebileceği yönünde hüküm bulunduğunu, bu çerçevede 80 nolu CBK ile yapılan düzenlemenin Anayasa'nın 107. maddesinin 17. fıkrasının dördüncü cümlesinde yer alan kurala aykırı olduğunu belirtmiş ve söz konusu kuralı iptal etmiştir.

27 Ocak 2023 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan kural için tıklayınız.