Dolar haftayı 18,81 TL'den kapattı
Güne yatay seyirle başlayan dolar, haftayı 18,81 TL'den kapattı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Ocak 2023 18:17, Son Güncelleme : 27 Ocak 2023 18:18
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|PERŞEMBE
|CUMA
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|18,8120
|18,8130
|18,8130
|18,8140
|Avro
|20,4900
|20,4910
|20,4490
|20,4500
|Sterlin
|23,2250
|23,3420
|23,2430
|23,3600
|İsviçre Frangı
|20,4050
|20,5070
|20,3610
|20,4630
|ANKARA
|ABD Doları
|18,7820
|18,8620
|18,7830
|18,8630
|Avro
|20,4500
|20,5300
|20,4090
|20,4890
|Sterlin
|23,1650
|23,3750
|23,1830
|23,3930