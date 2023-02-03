AYM'den iş müfettiş kadrolarına zamanında atanmayanlarla ilgili önemli karar

Anayasa Mahkemesi iş müfettiş yardımcılığından iş müfettişliği kadrosuna yapılacak atamalarda parasal hak kayıplarıyla ilgili önemli bir karar verdi.

Daha önce memurlar.net'te yer aldığı üzere İş müfettiş yardımcılarından bazıları zamanında iş müfettişi kadrosuna atanmamıştır. Açılan davalarda idare mahkemeleri, atanmama işlemini iptal etmiş ve bu kararlarla istinafta kesinleşmiştir.

Ancak parasal hakların ne zamandan itibaren alınabileceği konusunda mahkeme kararları arasında aykırılık oluşmuş, bazı mahkemeler parasal hakların idareye başvuru tarihinden itibaren ödenmesi gerektiğini belirtmişlerdir.

Anayasa Mahkemesi, bireysel başvuru kapsamında incelediği bir dosyada, uğranılan parasal kayıpların idareye başvuru tarihinden itibaren hesaplanmasını öngören mahkeme kararlarının mülkiyet hakkını ihlal ettiğine karar vermiştir. Karara göre parasal hak kayıpları, iş müfettişi olarak atanmayı hak ettikleri tarihten itibaren hesaplanması gerekmektedir.

3 Şubat 2023 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Anayasa Mahkemesi kararı için tıklayınız