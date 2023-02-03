10 kişi çağrıldı, 1 kişi girdi! Araştırma görevlisi alımlarında merkezi alım düşünülmeli!

Üniversiteler tarafından akademik kadroların özellikle yıl sonlarına biriktirilerek ilan edilmesi her sene sorun olmaya devam ediyor.

2022 yılının sonu önceki dönemlerde olduğu gibi bu plansız yönetim sürecini bir kez daha bizlere tekrar gösterdi.

Sadece 29 ve 30 Aralık 2022 tarihlerinde 5 bine yakın akademik kadro ilanı yapılırken, bunun 800 civarını da araştırma görevlisi kadroları oluşturuyor.

Aynı tarihlerde çıkılan ilanlara yüksek puanlı adayların birden fazla yere başvurması neticesinde sınava davet edilen araştırma görevlisi adaylarının da aynı kişiler olmasına sebebiyet veriyor. Hal böyle olunca, sıralamalara giren adaylar daha sonra il seçmek suretiyle yazılı sınava gitmek durumunda kalıyor. Bu durumda bazı üniversitelerde rekabetin tam anlamıyla sağlanamamasına neden oluyor.

Bunun bir örneği de yakın bir zamanda Osmaniye Korkut Ata Üniversitesinde yaşanmıştır. İlgili üniversite tarafından yıl sonu ilan edilen Matematik Bölümü Araştırma Görevlisi kadrosuna 10 kişi davet edilmiş, ancak yazılı sınava 9 aday gelmemiştir. Bu durumda da sınava gelen tek aday başarılı sayılarak kazanmıştır.

Kişinin hakkıdır, ona elbette bir şey diyemeyiz. Ancak, bir kişinin kendisiyle yarışmasıyla, on kişinin yazılı sınavda rekabet etmesi haliyle çok farklı iki durumu oluşturmaktadır.

Yıl sonu çok sayıda ilan edilen araştırma görevlisi kadrolarında yaşanan bu durumları göz önüne alınarak, özellikle araştırma görevli alımlarının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından merkezi şekilde yapılması hususunun değerlendirilmesi faydalı olacaktır.