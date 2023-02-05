Türk Hava Yolları duyurdu 170 sefer iptal
İstanbul Havalimanı kalkışlı/varışlı 76'sı iç hat olmak üzere toplam 152 sefer, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkışlı/varışlı uçuşlarda da 18 sefer olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
Haber Giriş : 05 Şubat 2023 20:39, Son Güncelleme : 05 Şubat 2023 20:42
Türk Hava Yolları (THY), 6 Şubat'ta İstanbul ve Sabiha Gökçen havalimanlarından yapılacak 170 seferin iptal edildiğini duyurdu.
THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, "İstanbul Havalimanı kalkışlı/ varışlı 76'sı iç hat olmak üzere toplam 152 seferimiz; Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı/varışlı uçuşlarımızda da 18 seferimiz Meteorolojik Acil Durum Komitesi(MADKOM) tarafından alınan kısıtlama kararı gereği iptal edilmiştir" açıklamasını yaptı.İstanbul'da şiddetli rüzgar hava trafiğini olumsuz etkiledi Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız