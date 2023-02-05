Sabiha Gökçen kalkışlı tüm uçuşlar iptal edildi
İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı tüm uçuşlar olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Şubat 2023 23:13, Son Güncelleme : 05 Şubat 2023 23:21
Sabiha Gökçen Havalimanı işletmecisi Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri AŞ'den (HEAŞ) yapılan açıklamada, bugün saat 20.30 itibarıyla Sabiha Gökçen Havalimanı çıkışlı tüm uçuşların iptal edildiği, yarınki uçuşlarda ise yüzde 50 azaltmaya gidildiği duyuruldu.
Açıklamada, "Tüm yolcuların uçuşları ile ilgili son durumu, ilgili hava yolunun internet siteleri ve çağrı merkezlerinden takip etmesi tavsiye edilmektedir" ifadesi kullanıldı.
Öte yandan Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan yönlendirilen (divert) 16 uçağın İstanbul Havalimanı'na inişine izin verildi.Türk Hava Yolları duyurdu 170 sefer iptal Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız