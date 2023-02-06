Fuat Oktay: Depremlerde can kaybı 1541'e yükseldi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 1541 olduğunu, 9 bin 733 kişinin yaralandığını bildirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Şubat 2023 18:34, Son Güncelleme : 06 Şubat 2023 19:13
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 1541 olduğunu, 9 bin 733 kişinin yaralandığını bildirdi.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız