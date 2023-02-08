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Bilanço ağırlaşıyor, AFAD sayıyı açıkladı: 7 bin 108 kişi hayatını kaybetti

AFAD, saat 10.35 itibarıyla Kahramanmaraş merkezli depremlerde 7 bin 108 kişinin hayatını kaybettiğini, 40 bin 910 kişinin yaralandığını açıkladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Şubat 2023 11:37, Son Güncelleme : 08 Şubat 2023 11:52
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AFAD, saat 10.35 itibarıyla Kahramanmaraş merkezli depremlerde 7 bin 108 kişinin hayatını kaybettiğini, 40 bin 910 kişinin yaralandığını açıkladı.

Türkiye'yi sarsan depremler nedeniyle can kaybı sayısı artıyor.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, deprem sahasında 4 bin 794 iş makinasının bulunduğunu, yabancı ülkelerden gelen arama kurtarma ekiplerinde 3 bin 251 kişinin yer aldığını aktaran Oktay, 2 bin 400 civarında arama kurtarmacının da daha yabancı ülkelerden geleceğini aktardı.

Oktay, Türkiye'den 1.500'e yakın ilave arama kurtarma ekibini sahaya sevk edeceklerini bildirdi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da 7 bin 500 askerin sahada arama ve kurtarma çalışmaları yürüttüğünü açıkladı.


Hazine ve Maliye Bakanlığı deprem bölgesindekilerin barınma, beslenme ve diğer ihtiyaçları için acil nakit taleplerini gecikmesiz karşıladığını, bölgede bulunan mükellefler için 31 Temmuz'a kadar mücbir sebep ilan edildiğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün depremden etkilenen 10 il için 3 aylığına OHAL ilan edileceğini açıklamasının ardından, söz konusu karar bu sabah Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararın yürürlüğe girmesi için TBMM'de onaylanması gerekiyor. AP'nin haberine göre Suriye'de deprem nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1.800'ü aştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın deprem bölgesine gitmesi bekleniyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, depremin vurduğu bölgeyi ziyaret edecek.

Habertürk'ün haberine göre hayatını kaybeden AK Parti Adıyaman Milletvekili Yakup Taş'ın ağabeyi Ahmet Taş ile konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan bölgeyi ziyaret edeceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan deprem bölgesine gidiyor

Taş ailesine başsağlığı dileyen Erdoğan, "Allah sabırlar versin. Rabbim inşallah Yakup kardeşimizi, şehitler sınıfına dahil eder. Tabii Hanımefendi de aynı şekilde bu şehadet şerbetini içti. Bütün Taş ailesine en kalbi duygularla selam ve sevgilerimi gönderiyorum. Ben de bölgeyi dolaşacağım, Adıyaman'a da uğrayacağım inşallah. Rabbim yar ve yardımcımız olsun" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün depremin merkezi Kahramanmaraş'a ardından da Pazarcık ilçesine geçmesi bekleniyor.

"Tüm birimlerden 60 bin 218 kişi sahada"
Deprem sahasında 4 bin 794 iş makinasının bulunduğunu, yabancı ülkelerden gelen arama kurtarma ekiplerinde 3 bin 251 kişinin yer aldığını aktaran Oktay, 2 bin 400 civarında arama kurtarmacının da daha yabancı ülkelerden geleceğini aktardı.

Oktay, Türkiye'den 1500'e yakın ilave arama kurtarma ekibini sahaya sevk edeceklerini bildirdi.

Toplamda tüm birimlerden 60 bin 218 kişinin sahada görevlendirildiğini belirten Oktay, "Tüm arkadaşlarımız sahada canhıraş, gece, gündüz, 24 saat esasıyla çalışmalarına devam etmekteler." dedi.

Oktay, Jandarma Arama Kurtarma ekipleri, Türk Silahlı Kuvvetleri Arama Kurtarma ekipleri, Milli Savunma Bakanlığı ve ilgili tüm birimlerin alanda olduğunu ifade etti.

Sahada 750 civarında vinç bulunduğunu kaydeden Oktay, bunların arama kurtarma ekiplerinin çalışmalarını ciddi anlamda kolaylaştırdığını vurguladı. Oktay, toplam 4 bin 794 aracın deprem bölgesinde görev aldığını söyledi.

"Helikopterler gece de çalışmalarını sürdürüyor"
Tüm havalimanlarının kullanılmaya başlandığını dile getiren Oktay, özellikle Adana Havalimanı'nın lojistik boyutunda işleri hızlandırdığının altını çizdi.

Oktay, bugün 36'yı bulan helikopter ve çok sayıda uçağın alanda olduğunu, sadece karadan değil, havadan da deprem bölgelerinde çalışmalar yapıldığını belirterek gece görüşü olan 16-17 helikopterin çalışmalarını sürdürdüğünü anlattı.

Sahra hastanesi kurulan yerlerin olduğunu aktaran Oktay, kısmi hasarlı hastanelerin de değerlendirildiğini, bunların Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman ve Diyarbakır'da olduğunu söyledi.

Barınma konusunda Milli Eğitim Bakanlığı ve üniversitelerin imkanlarının kullanıldığını ifade eden Oktay, "Şu anda buradaki imkanları değerlendiren Milli Eğitimde 301 bin 502'ye ulaşmış durumda. Gençlik Spor ve üniversiteleri de 150 bin 368 vatandaşımız değerlendiriyor. Toplamda 451 bin 880 kişi buralarda gerek barınma gerekse de beslenme ihtiyaçlarını karşılıyorlar." dedi.

Üç bakan, depremler sonrası çalışmalara ilişkin açıklama yaptı

"Çadır ve battaniye dağıtımı sürüyor"
Afet bölgesinin dışında 1 milyon 100 binlik bir barınma alanı kapasitesi oluşturduklarını belirten Oktay, buna ilişkin illerin AFAD'ın resmi sitesinde ilan edileceğini, vatandaşların, valiliklere başvurarak ya da belirlenen alanlardan tahliye yoluyla bundan yararlanabileceğini söyledi.

Afet bölgelerinde çadır kentlerin kurulduğunu, çadır ve battaniye dağıtımı yaptıklarını dile getiren Oktay, 1 milyona yakın battaniyenin dağıtımda olduğunu, bunu 1,5-2 milyona taşımayı arzu ettiklerini söyledi.

Oktay, hem sahada olan hem de teslimat aşamasına gelen çadırların sayısının 100 bini bulduğunu aktardı.

"Nurdağı, gidiş geliş olarak ulaşıma açıldı"
Dün afet bölgesine gelen yollarda tipiden ve aşırı yağıştan dolayı kapananlar bulunduğunu anımsatan Oktay, buraların tamamının açıldığını söyledi. Nurdağı'nda da afetten kaynaklı bir birikme olduğunu aktaran Oktay, bugün de o bölgenin gidiş geliş olarak ulaşıma açıldığını belirtti.

Oktay, konteyner kent kurulumuyla ilgili çalışmaların da başladığını anlattı.

Kurumların bölgede çok önemli çalışmalar yaptığını anlatan Oktay, Milli Eğitim Bakanlığının çalışmalarından örnekler paylaştı ve tüm kurum ve kuruluşlara çabaları için teşekkür etti. Oktay, Kızılayın da beslenme ihtiyacı noktasında yoğun çaba sarf ettiğini diye getirdi.

AFAD açıkladı: Depremde öncelikli ihtiyaç listesi

Dün itibarıyla trafo merkezlerinden 6'sında sorun olduğunu anımsatan Oktay, bunlardan 3'ünün bakımının tamamlandığını, artık elektriğin daha rahat verebilecek durumda olduğunu, bu konuda kontrollü şekilde hareket edileceğini bildirdi.

Haberleşmede de aynı iyileşmenin görüldüğünü aktaran Oktay, elektrik verilemeyen yerlere 1500 civarında jeneratör gönderildiğine, yarın gece itibarıyla bunların tamamının ulaşmış olacağına ve haberleşme sorununun yarın itibarıyla tamamen çözülmüş olacağına dikkati çekti.

Doğalgaz iletimi konusuna değinen Oktay, "Doğal gazın verileceği alanların kontrol edilerek verilmesi gerekiyor, onlar kontrol edilecek, dolayısıyla perşembe günü bu kontrollerle birlikte hemen hemen tüm afet bölgesinde doğal gazı veriyor olacağız inşallah." dedi.

Akaryakıtta Nurdağı'ndaki kapanmadan kaynaklı sorunların giderildiğini anlatan Oktay, "651 tanker zaten yollardaydı, şu anda onlar yaklaşık 150-200'e ulaşmış durumda. Geriye kalan da tamamı gece boyu sürekli ulaşıyor. İlave ikinci bir 650 seyyar tanker de yine bölgeye ulaştı ve ulaşıyor." bilgisini paylaştı.

Depremden etkilenen illerden Kilis, Şanlıurfa, Diyarbakır ve Adana'da diğer illere göre rahatladıklarını belirten Oktay, bu nedenle tüm kapasiteyi geriye kalan 6 ilde yoğunlaştırdıklarını vurguladı.

Ulaştırma konusunda güzel bir haber paylaşmak istediğini ifade eden Oktay, "Aslında buradaki bütün çalışmaları rahatlatan ana unsurlardan birisi de bu idi, enerjide olduğu gibi. Orada da hemen hemen kapalı yolumuz, afet bölgesine bizim lojistik anlamda destek verebilmemizle ilgili bize sıkıntı verebilecek kapalı hiçbir yolumuz kalmamıştır." dedi.

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