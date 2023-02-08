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Bozdağ: İhmali, kusuru olanlar varsa hepsi hesabını verecek

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde bulunan galeria sitesinde yaptığı incelemelerin ardından açıklamalarda bulundu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Şubat 2023 13:12, Son Güncelleme : 08 Şubat 2023 13:58
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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Önceliğimiz enkaz altındaki insanlarımızı kurtarmak. Arkasından bilesiniz ki yargı süreci devam edecek. İhmali, kusuru, kastı olanlar varsa hepsi bunun hesabını verecek, kimsenin yanına, yaptığı yanlış bırakılmayacak." dedi.

Bozdağ, Yenişehir ilçesinde bulunan Galeria Sitesi'ndeki arama-kurtarma faaliyetlerini inceledi.

Bakan Bozdağ, incelemenin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, devletin, deprem felaketinin yaşandığı ilk andan itibaren bütün imkan ve kabiliyetini seferber ettiğini, vatandaşların da devletin yanında olmak için seferberlik ruhuyla bu sürece destek verdiğini anlattı.

Vatandaşların yardım konularında da elinden geleni yaptığını dile getiren Bozdağ, "Enkaz altındaki vatandaşlarımıza sağ ve salimen ulaşmak, onları oradan sağ çıkarabilmek büyük çalışmayı gerektiriyor. Onların sıhhatleri halel görmesin diye çalışmalar büyük titizlikle ve onların sağ ve salimen çıkarılmalarını sağlayacak usul ve yöntemlerle yapılmaktadır. O nedenle çalışmaların seyrinin yavaş olmasının, tamamıyla vatandaşlarımızın enkaz altından sağ çıkarılması için yapılan, kullanılan tekniklerden kaynaklı bir durum olduğunu buradan bütün vatandaşlarımıza ifade etmek isterim." diye konuştu.

Bozdağ, Türkiye'nin, binlerce binada meydana gelen büyük çaplı depreme kendi imkan ve kabiliyetleriyle etkin şekilde müdahale ettiğinin çok net ortada olduğunu vurgulayarak, "Her ilde bakanlarımız var, bizzat bu çalışmaları koordine ediyorlar. Vatandaşlarımızın sağ salimen çıkarılması için gayreti en üst düzeyde tutuyorlar. O yüzden bu çalışmaların sonucunu hepimizin sabırla beklemesi, bu çalışmaları yapan görevlilere herkesin elinden geldiğince yardımcı olmasında büyük fayda vardır." ifadesini kullandı.

Diyarbakır'da 7 müstakil binanın tamamen yıkıldığını aktaran Bozdağ, şu bilgileri paylaştı:

"Bunlardan bir tanesi içinde insan yaşamayan bir bina ama 6 tanesi içinde meskun vatandaşlarımızın olduğu bina; tamamen yıkıldı. Bu 6 binada 184 daire olduğunu görüyoruz. Daha önce 594 olarak açıklamıştık ama 570 civarında vatandaşımızın Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi (MERNİS) kayıtlarında bu bölgede yaşadığı görülüyor ancak enkazdan çıkan yaralılara baktığımızda, burada MERNİS kayıtlarında gözükmeyen ancak misafirlik veya değişik sebeplerle o gece yıkılan evlerde pek çok vatandaşımızın bulunduğunu ifade etmek isterim. Yıkılan 6 binada enkaz altından şu ana kadar 254 vatandaşımız çıkarıldı. Bunlardan 133'ü vefat etti maalesef, hepsine tekrar Allah'tan rahmet diliyorum, 121 tanesi de sağ olarak çıkarıldı, şu anda kimisi taburcu edildi, kimisinin tedavisi devam ediyor. Diğerlerine henüz ulaşılamadı, enkaz kaldırma ve diğerlerine ulaşma çalışmaları devam ediyor."

Bekir Bozdağ, çalışmalara şu anda yeterinden fazla personelin katıldığını belirterek, "Hem AFAD'ın hem emniyetimizin hem jandarmamızın hem askerimizin ve herkesin burada seferberlik anlayışıyla çalıştığını bilmenizi isterim. Araç gereç ve arama tarama kurtarma ekipleri konusunda Diyarbakır'da herhangi bir sıkıntı söz konusu değildir. Ayrıca, bu arama kurtarmada çalışanlara ilaveten de Diyarbakır genelinde 10 bin 6 personel, 1160 araç bu süreçte ihtiyaç nedeniyle görevlendirilmiş ve herkes görevinin ne olduğunu biliyor. Kendilerine görev düştüğü zaman eksiksiz bu görevler yerine getirilmektedir." sözlerini sarf etti.

- "Diyarbakır'da 773 çadır kuruldu"

Bakan Bozdağ, kentte 773 çadır kurulduğunu, yaklaşık 7 bin vatandaşın ikametinin sağlandığını vurgulayarak, "Diyarbakır'da bulunan sosyal, kamuya ait tesis, spor salonları, camiler ve değişik yerlerde 168 bin 421 vatandaşımızı barındırdık. İhtiyaç olması durumunda da barındırmaya devam edeceğimizi buradan ifade etmek isterim." dedi.

Kentte 871 vatandaşın hastanelere kaldırıldığını söyleyen Bozdağ, "Bunlardan 742'si tedavileri yapıldıktan sonra taburcu edildi. Şu anda yatan 129 yaralımız var. Bunlardan 38'inin durumunun ciddi olduğunu biliyoruz. 133 vatandaşımız vefat etti. Vefat eden vatandaşlarımıza tekrardan Allah'tan rahmet diliyorum." açıklamasında bulundu.

Bozdağ, yaklaşık 170 bin vatandaşın 3 öğün iaşelerini valilik koordinesinde sağladıklarını dile getirerek, kentte herhangi bir iaşe ve barınma sorununun olmadığını, diğer çalışmaları hızlandırdıklarını ifade etti.

Konuşmasını yaptığı esnada Hediye Aslan'ın kentteki arama-kurtarma çalışmaları sırasında enkazdan çıkarıldığının kendisine iletildiğini aktaran Bozdağ, "Kendisine Allah'tan şifa diliyorum. Bu mucize bir kurtuluş. Bunun için de çalışan, kurtarmayı sağlayan arkadaşlarımıza da teşekkür ediyorum. Kendisi şu anda arkadaşlarımız tarafından sağlık tesislerine ulaştırılmaktadır. Tekrar aziz milletimize geçmiş olsun diliyorum. İnşallah bu felaketi de hep birlikte atlatacağız. Rabb'im bir daha böylesi acıları, felaketleri, milletimize ve devletimize yaşatmasın inşallah." diye konuştu.

- "İhmali, kusuru, kastı olanlar varsa hepsi bunun hesabını verecek"

Basın açıklamasının ardından vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten ve taleplerini dinleyen Bozdağ, şunları kaydetti:

"Önceliğimiz enkaz altındaki insanlarımızı kurtarmak. Arkasından bilesiniz ki yargı süreci devam edecek. İhmali, kusuru, kastı olanlar varsa hepsi bunun hesabını verecek, kimsenin yanına, yaptığı yanlış bırakılmayacak. Bundan emin olun ama bunun bir zamanlaması, süresi var. Şimdi acımız var bir sürü enkaz altında canımız var, hastanelerde var. Şimdi önceliğimiz bunlar. Zaten yargı ile ilgili süreci savcılar takip ediyor. Onlar da gereğini yapacaklar. Elimizden gelen hızlanmayı yapıyoruz, yavaş gitmesinin sebebi altında bir canlı olabilir. Elimizde personel sıkıntısı yok. Arama-tarama-kurtarmada uzman arkadaş sıkıntımız yok. Hepsi dönüşümlü de çalışıyorlar. İhtiyaç halinde gönüllülerden hepsinin listesi var, biz onların hepsini çağıracağız ama şu anda sistem yürüyor. İhtiyaç olduğunda da gerekeni yapacağız."

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