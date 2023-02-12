Bakan Bozdağ: Deprem bölgesinde davalar 2 ay süreyle ertelenecek

Bakan Bozdağ'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Deprem bölgesinde davalar 2 ay süreyle ertelenecek. Deprem yaşanan illerde adli soruşturmaların süratle başlatılması, yürütülmesi, sorumluluğu olduğu düşünülen şüphelileirin gözaltı maksadıyla Cumhuriyet Savcılıkları tarafından yoğun bir çalışma sürdürülmektedir.

75 hırsızlık ve yağma olayıyla ilgili 64 şüpheli hakkında işlem yapıldı, 57'si tutuklandı, 7 şüpheli hakkında adli kontrole hükmedildi.

Depremlerde yıkılan binalarla ilgili sorumluluğu olduğu gerekçesiyle 134 şüpheli hakkında işlem yapıldı, 3'ü tutuklandı. Soruşturmada 7 kişi gözaltına alındı, 7 şüpheliye yurt dışı çıkış yasağı konuldu.

Hırsızlık ve yağma suçlarında 24 saat olan gözaltı süresi 4 gün olarak uygulanacaktır. Hırsızlık ve yağma suçlarıyla etkin mücadele için bu değişiklik yapılmıştır.

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