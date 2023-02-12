Yağma olaylarına 57 tutuklama

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan binalarla ilgili sorumluluğu olduğu gerekçesiyle 134 şüpheli hakkında işlem yapıldığını, 3'ünün tutuklandığını söyledi.

Bozdağ, yıkılan binalarla ilgili soruşturmada 7 kişinin gözaltına alındığını ve 7 şüpheliye yurt dışı çıkış yasağı konulduğunu da söyledi.

Bakan Bozdağ, deprem bölgesinde davaların 2 ay süreyle ertelendiğini de açıkladı.

Deprem bölgesindeki hırsızlık ve yağma olaylarıyla ilgili de açıklama yapan Adalet Bakanı, ''75 olayda 64 şüpheli hakkında işlem yapıldı, 57'si tutuklandı, 7 şüpheli hakkında adli kontrole hükmedildi.'' diye konuştu.