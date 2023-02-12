MasterChef şampiyonu Uğur Kardaş tutuklandı

MasterChef yarışmasının 2018'deki şampiyonu Uğur Kardaş, "Enkazdan ceset çıkarıp kenara koyuyorlar. Afgan biri gelip kolunu kesiyor" iddiasını sosyal medyadan yaymış ve iddiaların asılsız çıkması üzerine gözaltına alınmıştı.

Sabah'taki habere göre; Kardaş, 'Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma' suçundan Kahta Sulh Ceza Hakimliğinin kararıyla tutuklandı.

"ARTIK DAYANAMIYORUM"

Uğur Kardaş, paylaştığı videoda şunları anlatmıştı:

"Yanlış anlamayın ama Allah benim bin belamı versin. Ellerime bakın, inşaatın altından ceset çıkıyor. Bu cesedi arkaya ayırıyorlar. Gelsin nakil aracı alsınlar diye. Afgan biri gelip kolunu kesip altınlarını alıyor.

Polise diyecek bir şeyim yok. Adamı öldürürler burada zaten. Gelip burada insanlar böyle niye yaşıyor ya. Sinirim bozuldu ya. Çıkan kadının kolunu kesmek Allah bin belanı versin. Artık burada dayanamıyorum ben psikolojim falan kalmadı."

'ŞEHİRDE BU TARZ İDDİALAR KONUŞULUYORDU'

Polis ekiplerinin araştırması sonucunda iddiasının asılsız olduğu tespit edilen Kardaş, Adıyaman Havalimanı'nda gözaltına alınmıştı.

Kardaş verdiği ifadede, "Afgan uyruklu bir kişinin cesetlerin kolunu keserek altın aldığına ilişkin bir olaya şahit olmadım. Ancak şehirde bu tarz iddialar konuşuluyordu" diyerek kendisini savunmuştu.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Kardaş'ın ifadesi de ortaya çıktı. Kardaş ifadesinde, Adıyaman'a 8 Şubat'ta depremzedelere yardım etmek için geldiğini belirterek, "Yaklaşık 3 gündür uyumadan depremzedelere yemek dağıtıyorum. Ayrıca yemek dağıttığım sırada Gölbaşı Caddesinden geçerken enkazlar da çalışanların yardım istemeleri üzerine enkazın bulunduğu yere gittim. Buradan polisler ve vatandaşlar arasında Afganlar meselesi nedeniyle bir tartışma olduğunu gördüm. Burada vatandaşlar polislere Afganlarla ilgili tepkide bulunuyordu. Enkazın civarında bir vatandaşa durumu anlamak amacıyla olayın ne olduğunu sordum. İsmini ve kimlik bilgilerini bilmediğim şahıs bana Afganların enkazdan çıkan bir cesedin kolunu keserek altınlarını almaya çalıştığını söyledi." dedi.

Uğur Kardaş, "Ben de bunu duyduktan sonra psikolojim bozulduğu için yaklaşık 400 bin civarında takipçim olan İnstagram sosyal medya platformundan bulunan 'uğurkardas' rumuzlu hesabımdan paylaşım yaparak 'enkazdan çıkarıp kenara koyuyoruz bir Afgan gelip kolunu kesiyor' şeklinde paylaşım yaptım. Ben bu paylaşımımın suç teşkil edeceğini de kamu güvenliği açısından açık ve yakın bir tehlike oluşturacağını bilmiyordum. Kesinlikle böyle bir amacım yoktu. Dediğim gibi günlerdir uykusuz bir şekilde ceset gördüğüm için psikolojim bozulduğundan ötürü böyle bir paylaşım yaptım. Gerçekte bir Afgan'ın bir cesedin kolunu kestiğini görmedim" ifadelerine yer verdi.

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EMNİYET'TEN AÇIKLAMA GELMİŞTİ

Emniyet'ten de Kardaş ile ilgili açıklama yapılmıştı:

"Sosyal medyada depremde yapılan çalışmalar hakkında provakatif paylaşımlar yaptığı tespit edilen Mustafa Uğur Kardaş isimli şüpheli Adıyaman Havalimanında yakalanmış, yapılan mülakatta özetle;

Kendisinin enkaz çalışması yaptığı esnada çevrede vatandaşlardan 'Enkaz altından çıkarılan cesetlerin yol kenarına konulduğunu, bir kaç kişinin kollarını kesip üzerinde bulunan altınların alındığını, hırsızların Afganistan uyruklu olduğunu duyduğunu, bu iddiasını kanıtlayacak herhangi bir somut delilinin olmadığı' şeklinde beyanlarda bulunmuştur."

SÜLEYMAN SOYLU DA GÖZALTINA ALINDIĞINI DUYURMUŞTU

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da yaptığı açıklamada Uğur Kardaş'ın ismini vermeden videoyu çeken kişinin Adıyaman'da gözaltına alındığını açıklamıştı.

Soylu, şöyle konuşmuştu:

"Biraz önce bir video seyrettim. Seyrettiğim videoda okumuş yazmış, büyükşehirlerde yaşadığı çok açık belli olan videoyu çekiyor. İnsan gibi de konuşuyor. 'Bir Afgan çıkan cesetleri elini kesti altınları aldı' diyor. Biraz önce Adıyaman'da gözaltına aldık."