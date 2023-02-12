AFAD: 29 bin 605 kişi hayatını kaybetti
AFAD, saat 15.55 itibarıyla Kahramanmaraş merkezli depremlerde 29 bin 605 kişinin hayatını kaybettiğini, 147 bin 934 afetzedenin başka illere tahliye edildiğini bildirdi.
AFAD, saat 15.55 itibarıyla Kahramanmaraş merkezli depremlerde 29 bin 605 kişinin hayatını kaybettiğini, 147 bin 934 afetzedenin başka illere tahliye edildiğini bildirdi.
Türkiye, 6 Şubat Pazartesi günü Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremle sarsıldı. 7,7 büyüklüğündeki ilk deprem Pazarcık ilçesinde saat 04.17'de meydana geldi.
7,7'lik bu depremin ardından saat 13.24'te bir sarsıntı daha meydana geldi. Merkez üssü Elbistan ilçesi olan depremin büyüklüğü 7,6 olarak kaydedildi.
Deprem; Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açtı. Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli depremlerin ardından 2412 artçı deprem meydana geldi.
AFAD, depremin 7. gününde 10 ilde toplam can kaybının 29 bin 605'e yükseldiğini duyurdu. AFAD, depremden etkilenen illerden 147 bin 934 afetzedenin başka illere tahliye edildiğini bildirdi.155. saatte mucizeler devam ediyor: 8 yaşındaki Semih Ege enkazdan çıkarıldı Gaziantep'te yıkılan sitenin müteahhidi Mehmet Ertan Akay tutuklandı Yağma olaylarına 57 tutuklama Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız