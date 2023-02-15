4/B'li personelin atanabileceği emsal memur kadroları belirlendi
Kadroya geçirilecek olan sözleşmeli personelin atanabileceği emsal memur kadroları belirlendi
Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 15 Şubat 2023 09:11, Son Güncelleme : 15 Şubat 2023 09:23
Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Merkez ve Taşra Teşkilatları ile Bunlara Bağlı Döner Sermayeli Kuruluşlarda Sözleşmeli Personel Pozisyonlarında Çalışmakta Olanların Atanabilecekleri Memur Kadrolarına Dair Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar Resmi Gazetede yayımlandı.
Karar eki cetvelin I sayılı bölümünde aynı unvanlara atanılabikecek kadro unvanları, II sayılı cetvel bölümünde ise farklı unvanlı memur kadroları yer aldı.
15 Şubat 2023 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan karar için tıklayınız.