AFAD 'deniz' uyarısını kaldırdı
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Hatay'daki depremlerin ardından Kandilli Rasathanesinin uyarısıyla tedbir amaçlı verilen deniz seviyesi yükseltisine yönelik uyarının değerlendirmeler sonucunda kaldırıldığını bildirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Şubat 2023 21:58, Son Güncelleme : 20 Şubat 2023 22:12
AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:
"Hatay merkezli meydana gelen depremlerin ardından Kandilli Rasathanesinin uyarısı üzerine tedbir amaçlı verilen deniz seviyesi yükseltisine yönelik uyarı, Kandilli Rasathanesi ile yapılan değerlendirmeler sonucunda kaldırılmıştır."Fuat Oktay ve AFAD uyardı: Hasarlı yapılara kesinlikle girmeyin Erdoğan, Kahramanmaraş ziyaretinde depreme yakalandı Hatay'da 3 dakikada 2 ayrı deprem