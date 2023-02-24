Bir günde 3 farklı ilde deprem: Malatya'da deprem oldu
Malatya'da 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Şubat 2023 23:40, Son Güncelleme : 24 Şubat 2023 23:41
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 23.25'te merkez üssü Malatya'nın Pütürge ilçesi olan 4,7 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
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