Bilim ve Sanat Merkezleri Öğrenci Tanılama ve Yerleştirme Süreci nasıl yürütülecek?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan resmi yazıda; "6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş, Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Malatya, Kilis, Osmaniye ve Şanlıurfa illerini etkileyen depremler nedeniyle 11-19 Şubat tarihleri arasında uygulanması planlanan bilim ve sanat merkezleri öğrenci tanılama ve yerleştirme süreci genel zihinsel yetenek alanı ön değerlendirme uygulamaları gerçekleştirilememiştir. Deprem bölgesindeki iller ile bu illerde bilim ve sanat merkezleri öğrenci tanılama ve yerleştirme sürecinde aday gösterilerek deprem sonrası başka illere nakil giden öğrencilerin genel zihinsel, resim ve müzik yetenek alanı ön değerlendirme uygulamalarına ilişkin usul ve esaslar Genel Müdürlüğümüz tarafından ileri bir tarihte duyurusu yapılacak olan takvim çerçevesinde yürütülecektir.

Ancak depremden etkilenen 10 il ile bu illerden diğer illere nakil gidenler dışında kalan öğrencilerin bilim ve sanat merkezleri öğrenci tanılama ve yerleştirme süreci İlgi (a) kılavuz ve İlgi (b) yazımızda belirtilen takvim doğrultusunda yürütülmeye devam edecektir. Genel zihinsel yetenek alanı ön değerlendirme uygulamaları 01-02 Nisan 2023 tarihinde tamamlanacak olup belgeye dayalı mazereti olan öğrencilerin uygulamaları 08-09 Nisan 2023 tarihlerinde ülke genelinde eş zamanlı olarak yapılacaktır." açıklamasında bulundu...

İşte o açıklama;

Ahmet KANDEMİR