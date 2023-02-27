Malatya'da 5,6'lık deprem: 1 ölü, 110 yaralı
AFAD Başkanı Yunus Sezer, Malatya'da 5,6'lık depremle ilgili, "Bir vatandaşımız hayatını kaybetti, 110 vatandaşımız da yaralandı" dedi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Şubat 2023 15:58, Son Güncelleme : 27 Şubat 2023 15:58
AFAD Başkanı Yunus Sezer, Malatya Yeşilyurt'ta meydana gelen 5,6'lık depreme ilişkin açıklamalarda bulundu.
"Şuan arama kurtarması devam eden 2 binamız var. Enkazdan 32 vatandaşımızı sağ olarak kurtardık. Depremde 1 vatandaşımız hayatını kaybetti, 110 vatandaşımız da yaralandı."
"Hasarlı binalara kesinlikle girilmemesini ve eşya alınmamasını rica ediyoruz"
Sezer, artçı sarsıntıların sürdüğünü ve binalara eşya almak için girilmemesi gerektiğini hatırlattı:
"Sürekli artçı sarsıntılar meydana gelmektedir. Vatandaşlarımızın can güvenliği için bu konuya dikkat etmelerini rica ediyorum. Hasarlı binalara kesinlikle girilmemesini ve eşya alınmamasını rica ediyoruz."5.6 şiddetindeki depremde can kaybı haberi geldi Malatya'da 5,6 büyüklüğünde deprem...Yıkılan binalar var!