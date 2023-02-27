Malatya'da 5,6'lık deprem: 1 ölü, 110 yaralı

AFAD Başkanı Yunus Sezer, Malatya Yeşilyurt'ta meydana gelen 5,6'lık depreme ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Şuan arama kurtarması devam eden 2 binamız var. Enkazdan 32 vatandaşımızı sağ olarak kurtardık. Depremde 1 vatandaşımız hayatını kaybetti, 110 vatandaşımız da yaralandı."

"Hasarlı binalara kesinlikle girilmemesini ve eşya alınmamasını rica ediyoruz"

Sezer, artçı sarsıntıların sürdüğünü ve binalara eşya almak için girilmemesi gerektiğini hatırlattı:

"Sürekli artçı sarsıntılar meydana gelmektedir. Vatandaşlarımızın can güvenliği için bu konuya dikkat etmelerini rica ediyorum. Hasarlı binalara kesinlikle girilmemesini ve eşya alınmamasını rica ediyoruz."