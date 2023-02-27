Seçim ertelenecek mi? AK Parti'den resmi açıklama geldi
Seçim tarihine ilişkin açıklama yapan Elitaş, "Seçimin ertelenmesi söz konusu değil" dedi.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 27 Şubat 2023 15:08, Son Güncelleme : 27 Şubat 2023 15:19
AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş basın açıklamasında bulundu.
Seçim tarihine ilişkin açıklama yapan Elitaş, "Seçimin ertelenmesi söz konusu değil" dedi.
Adalet Ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) gündemine dair açıklamalarda bulundu.
Depremler nedeniyle ara verilen Meclis'te çalışmaların yarın başlayacağını söyleyen Elitaş, "Meclis'in öncelikli gündemi emeklilkte yaşa takılanlar olacak" dedi.AK Parti'li Elitaş: EYT düzenlemesini umuyorum ki salı günü bitirebiliriz