Kılıçdaroğlu'ndan Akşener'in açıklamaları sonrası ilk değerlendirme
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İyi Parti Meral Akşener'in açıklamalarına ilişkin, "Hiç merak etmeyin bütün taşlar yerine oturacak" dedi.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 03 Mart 2023 15:54, Son Güncelleme : 03 Mart 2023 16:05
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 6'lı masadan kalkması ve masanın Cumhurbaşkanı adayı kararına gösterdiği tepkisine yönelik ilk değerlendirmesinde, "Hiç merak etmeyin bütün taşlar yerine oturacak" dedi.