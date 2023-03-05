Bursaspor maçı öncesi Amedspor'a saldırı

TFF 2. Lig Beyaz Grup 23'üncü haftasında Bursaspor ile Amedspor'un bugün 14.00'te başlayacak karşılaşma öncesi sahada kavga çıktı.

Amedspor'un resmi sosyal medya hesaplarından maç öncesinde sahanın ve tribünlerin karıştığı görüntüler paylaşıldı. Paylaşımda "Bursa'da futbol ekibimizin sahaya çıktığı sırada Bursaspor oyuncuları tarafından ekibimize yapılan saldırı ve saha olayları..." ifadeleri kullanıldı.

Amedsporlu futbolcular, zemini incelemek için sahaya çıktığında, tribünlerdeki Bursaspor taraftarları sloganlar atmaya başladı. Bursasporlu futbolcular da sahaya çıktı. Bursasporlu oyuncuların Amedsporlu oyuncuların üzerine yürüdüğü görüldü. Saldırıyı çevik kuvvet polisleri ayırmaya çalıştı. Olay sonrası her iki takımın oyuncuları soyunma odasına geri döndü. Amedsporlu futbolcuların soyunma odasına girişi sırasında tribünlerden pet şişe ve fişekler atıldı.

Dün gece yine bir grup Bursaspor taraftarı, Amedspor kafilesinin konakladığı otelin önünde "Ne mutlu Türküm diyene" sloganlar atmış, Mehter Marşı çalmıştı. Havai fişek patlatan grup, Amedsporlulara yönelik küfürlü tezahüratlarda bulunmuştu

Olaylı başlayan maçta ilk golü 28'inci dakikada Bursaspor oyuncusu Çağatay Yılmaz attı. İkinci gol 81'inci dakikada yine Bursasporlu Enver Cenk Şahin'den geldi. Bu golle Bursaspor 2-0 öne geçmiş oldu.

Amedsporlu Mehmet Gürkan Öztürk maçın son dakikalarında (89) attığı golle skoru 2-1'e çıkardı. Karşılaşma bu sonuçla sona erdi.