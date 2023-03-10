MEB'den Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğüne inceleme ve soruşturma

Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıklaması şu şekilde:

Bazı basın yayın organlarında yer alan Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğünde çeşitli usulsüzlükler yapıldığına ilişkin iddialar hakkında aşağıdaki açıklamanın yapılmasına gerek duyulmuştur:

Bakanlığımızca, yaklaşık bir ay önce hem eski Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Serkan Gür hem de İl Milli Eğitim Müdürlüğündeki diğer bazı personel hakkında iki ayrı inceleme ve soruşturma başlatılmıştır.

Yine medyaya yansıyan deprem bölgesinden alınan çadırların, logo basılması, kalite ve yangın dayanıklılık gibi testlerin yapılması için Bursa'ya getirildiği ve yeniden bölgeye gönderildiğine ilişkin iddialar hakkında da Bakanlığımızca ayrı bir soruşturma başlatılmıştır.

Kovid-19 sürecinde canla başla çalışarak ihtiyaç duyulan ürünleri üreten meslek liselerimiz, öğretmeninden idari personeline tüm eğitim çalışanlarımız, yaşanan deprem felaketinin hemen ardından ekmek üretiminden sıcak yemek hizmetine, uyku tulumundan hijyen maddesi üretimine bir çok alanda görev alarak depremzedelerin yaralarını sarmaya çalışmıştır.

Eğitim çalışanlarımız ile öğrencilerimizin bu özverili çalışmalarına, verdikleri emeklere kimsenin leke sürmesine asla izin verilmeyecektir.

Bakanlığımızca titizlikle yürütülen soruşturmalar tamamlandığında kamuoyuna bilgi verilecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.