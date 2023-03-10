Seçimlerin yenilenmesi kararı Resmi Gazete'de yayımlandı
Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Seçimi ve Cumhurbaşkanlığı Seçiminin Yenilenmesi Hakkında Karar Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 10 Mart 2023 14:50, Son Güncelleme : 10 Mart 2023 15:02
Türkiye Büyük Millet Meclisi genel seçimi ve Cumhurbaşkanlığı seçiminin yenilenmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 8 Haziran 2023'te yapılması gereken seçimlerin 14 Mayıs'ta yenilenmesi kararını imzalamasının ardından söz konusu karar, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı. Cumhurbaşkanı Kararı'nda "Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 116'ncı maddesi uyarınca Türkiye Büyük Millet Meclisi genel seçimi ve Cumhurbaşkanlığı seçiminin yenilenmesine karar verilmiştir." ifadesine yer verildi.
İşte Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayınlanan karar:Seçim kararı alınmasının ardından YSK'de süreç nasıl işleyecek? AK Parti vekillik başvurusu için başvuru ücreti AFAD'a yatırılacak