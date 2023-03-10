AK Parti vekillik başvurusu için başvuru ücreti AFAD'a yatırılacak

Cmuhurbaşkanı Erdoğan seçimlerin yenilenmesi kararını canlı yayında imzaladı.

Erdoğan, imza sonrası seçim sürecine ilişkin bazı açıklamalarda bulundu.

MİLLETVEKİLİ BAŞVURU PARALARI AFAD'A YATIRILACAK

AK Parti'den milletvekili adaylığı başvurularında bulunacaklara yönelik Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Partimize milletvekilliği için başvuru yapacak herkes, ilgili birimlerce belirlenen tutarı AFAD'ın deprem bağış hesabına yatıracaktır.' açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı olarak bizimle yarışacak ve TBMM'de temsil için mücadele edecek herkesten bu samimi çağrımıza destek bekliyoruz."